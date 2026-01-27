Wütende Brandrede: Wer hat Emmy Russ so sehr enttäuscht?

Emmy Russ (26) ist zurück aus dem Thailandurlaub – doch statt Postkartenidylle gibt es Krawall. In ihrer Instagram-Story lässt die Reality-Bekanntheit am späten Abend Dampf ab und spricht von einer vertrauten Person aus ihrem Umfeld, die sie "sehr enttäuscht" habe. Ohne Namen zu nennen, zieht Emmy Konsequenzen: Eine Person wurde blockiert, zwei Kontakte flogen aus ihrem Telefon. "Wie können Menschen so dreist, ekelhaft und uneinsichtig sein?", fragt sie ihre Follower sichtbar aufgebracht. Die Influencerin betont, sie sei konsequent, wenn Grenzen überschritten werden: Wer ihr Vertrauen breche, bekomme keine zweite Chance. Die Story sei erst wenige Stunden alt, doch ihr Entschluss stehe. "Wenn du es dir mit mir verschissen hast, dann Ende, Aus. Vergiss mich", hält sie fest.

Mehr verraten will die Influencerin vorerst nicht. Sie überlege, Details nachzureichen, wolle aber nicht "aus dem Affekt" handeln, wie sie erklärt. Stattdessen kündigt Emmy an, erst einmal runterzukommen, bevor sie Hintergründe teilt. Die Schärfe ihrer Worte befeuert dennoch sofort Spekulationen in den sozialen Netzwerken: Handelt es sich um privaten Zoff, um Business-Stress – oder um eine Enttäuschung in Herzensangelegenheiten? Klar ist nur: Emmy spricht von einer Person, der sie vertraut habe. Ihre Entscheidung, gleich mehrere Kontakte zu kappen, zeigt, dass die Sache für sie abgeschlossen ist. Namen hält sie weiter zurück, doch der Ton macht deutlich, wie tief der Ärger sitzt. "Loyalität – ich glaube, damit wird man entweder geboren, oder eben nicht", so ihr Kommentar in der Story.

Dass die 26-Jährige aktuell in einer Kennenlernphase mit Realitystar Aleksandar Petrovic (34) steckt, sorgt nun für reichlich Gesprächsstoff unter ihren Followern. Ob Emmys wütende Rede an ihn gerichtet ist? In der Vergangenheit hatte sie sich vor ihm positioniert, als Gerüchte aufkamen, Aleks würde sich parallel noch mit einer anderen Frau treffen. Damals stellte die Influencerin klar, dass sie die Dinge langsam angehen wolle. Auch Aleks hatte nach seinem turbulenten Liebesleben mit Verlobung und TV-Drama angekündigt, es künftig ruhiger angehen zu lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ in einem Porsche, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Emmy Russ bei The Ultimate Hype in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen am 04.10.2025

Anzeige Anzeige

Imago Aleks Petrovic bei Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen, 18.10.2025