"Die haben Angst vor mir": Christina Grass über Datingfrust

Christina Grass (37) ist auf der Suche nach der großen Liebe, doch die Partnersuche gestaltet sich für die Reality-TV-Bekanntheit aktuell alles andere als einfach. Im Interview mit Promiflash sprach die 37-Jährige jetzt offen über ihre Dating-Situation und machte dabei deutlich, dass sie zwar großes Interesse an einer neuen Beziehung hätte, es aber einfach nicht klappen will. "Also, ich sag dir ehrlich, ich würde so gerne daten. Aber was soll ich dir sagen? Guck dich mal um. Das ist eine schwierige Kiste", erklärte Christina. Ihre direkte Art und ihr selbstbewusstes Auftreten scheinen potenzielle Verehrer eher abzuschrecken als anzuziehen.

Die Gründe für ihre Dating-Misere sieht Christina vor allem in ihrer eigenen Persönlichkeit. "Ich hab halt schon eine große Klappe und weiß, was ich will. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, weil einfach mal eben, sage ich mal so, irgendeine Romanze, da habe ich halt keinen Bock drauf. Da bin ich zu alt für", stellte sie klar. Auch aus dem Reality-TV-Umfeld habe sich bisher niemand getraut, bei ihr anzubandeln. "Ich sag dir wirklich keiner, nein. Die haben Angst vor mir", verriet Christina weiter. Sie vermutet, dass sie für viele zu forsch, zu direkt und auch nicht leicht zu haben sei. Dennoch gibt sie die Hoffnung nicht auf und richtet einen klaren Appell an potenzielle Interessenten: "Wer kommen will, kommt. Traut euch, ich beiße nicht."

Christina ist seit ihrer Trennung von Marco Cerullo (37) wieder Single. Das ehemalige Paar hatte vor rund zwei Jahren seine Beziehung beendet, nachdem sie mehrere Jahre zusammen gewesen waren. Marco hatte die Trennung damals nach sechs Wochen öffentlich gemacht, nachdem bereits zuvor Fans Spekulationen über eine mögliche Krise angestellt hatten. Seither geht Christina ihren Weg als alleinstehende Frau und konzentriert sich auf ihre Karriere im Reality-TV-Bereich, wo sie durch ihre authentische und unverblümte Art bekannt geworden ist.

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Imago Christina Grass bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

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ActionPress /Wallocha,Stephan Christina Grass, TV-Bekanntheit

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass, Realitystars