Krämpfe: Matthias Mangiapane wäre einst beinahe gestorben

Es ist ein Moment, der im Dschungelcamp alle plötzlich ganz still werden lässt: Während Hubert Fella (58) mit Hardy Krüger jr. (57), Eva Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) am Lagerfeuer über Reisen spricht, erzählt der Hot oder Schrott – Die Allestester-Star von einer Nacht, in der sein Mann Matthias Mangiapane (42) beinahe gestorben wäre. Eigentlich wollten die beiden zum 40. Geburtstag von Matthias auf die Malediven fliegen, berichtet Hubert, doch dazu kam es nicht. "Der wäre mir an seinem 40. Geburtstag gestorben, wenn ich nicht neben ihm gesessen hätte", sagt Hubert und fesselt damit seine Mitcamper.

Samira hakt nach, was damals genau passiert sei – und Hubert schildert die Szenen, die sich in ihrem gemeinsamen Zuhause abgespielt haben sollen: Matthias habe plötzlich starke Krämpfe bekommen, auf der Couch gelegen und sich immer wieder übergeben. Hubert habe ihn sofort zur Seite gedreht, um ihn zu stabilisieren. Später stellten Ärzte Blutungen im Magen fest, erzählt er weiter. Im Dschungeltelefon ringt der TV-Star mit den Tränen, als er von den Infusionen im Sanitätswagen und der Angst um seinen Mann spricht: "Wir hatten total viel Angst, ob er es schafft, das war echt richtig schlimm." Anschließend übermittelt Hubert seinem Mann eine rührende Liebesbotschaft und schickt ihm aus Down Under liebevolle Grüße.

Dass Matthias seinen Ehemann nicht als Dschungelbegleiter nach Australien begleiten konnte, hatte einen einfachen Grund: Auch der Realitystar war beruflich im Einsatz, wie RTL berichtet. Während Hubert ins australische Outback zog, reiste Matthias zeitgleich nach Thailand, um bei Kampf der Realitystars um den Titel "Reality Allstar" mitzumischen. Auf die vertraute Unterstützung musste der Camper deshalb trotzdem nicht verzichten. "Welches Bett am besten ist", habe Matthias seinem Mann bereits vor dem Abflug verraten und dazu kleine Tricks für ruhigere Nächte im Camp geteilt. Welcher Schlafplatz der Geheimtipp war, blieb allerdings ihr gemeinsames Geheimnis.

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

