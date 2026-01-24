Nacktdusche im Dschungel: Stephen Dürrs Ehefrau ist wütend

Stephen Dürr (51) hat gleich in der ersten Folge vom Dschungelcamp blankgezogen. Das hatte der Schauspieler zwar schon angekündigt, aber Gattin Katharina findet das dennoch gar nicht witzig. RTL zensierte Stephens Untergeschoss zwar – und das zum allerersten Mal – aber zu Hause wartet dennoch ein Donnerwetter auf ihn. "Stephen kriegt definitiv Ärger! Ich war froh, dass es zensiert wurde. Für die Kinder ist das super unangenehm", schimpft Katharina gegenüber Bild. Sie schaut den Dschungel im Hotel in Australien zusammen mit ihren beiden Teenager-Töchtern. Die Zwillinge hätten auf Papas Nackedei-Show auch gut verzichten können: "Sie meinten: Wäre das nicht zensiert gewesen, hätten sie kein Wort mehr mit ihrem Papa gesprochen."

Zwar sei Katharina es von zu Hause gewohnt, dass ihr Mann gerne mal die Hüllen fallen lässt – das sei dann aber was anderes. "Er rennt schon mal nackt in der Wohnung rum, das kennen wir so von ihm. Das ist dann aber eher witzig gemeint", erklärt sie. Dennoch wundere sie sich, dass Stephen im Dschungel so schamlos sei. Bei Kampf der Realitystars sei es seine größte Sorge gewesen, sich nackt zeigen zu müssen. "Jetzt macht er plötzlich das! Ich weiß gar nicht, was in ihn gefahren ist", wundert sie sich.

Tatsächlich hatte Stephen schon im Vorhinein zu RTL gesagt, dass er sich sogar freue, im Dschungel nackt duschen gehen zu können. "Ich gehe auch nackt baden, ich freue mich schon aufs Schwimmen", verkündete er. Was seine Mitcamper davon halten, sei ihm relativ egal. Sie müssen dann damit klarkommen, meint der ehemalige Alles was zählt-Darsteller. Der Hitze könne man seiner Meinung nach nur ohne Kleidung entgegenwirken: "Wenn es mir zu warm ist, ziehe ich mich einfach ganz aus. Die anderen müssen einfach damit klarkommen."

RTL Stephen Dürr in der Dschungel-Dusche

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor-Party 2012

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026