Lovestory im Dschungel: Plante Umut gar nicht mit Ariel?

Umut Tekin (28) und Ariel gerieten im Dschungelcamp bereits heftig aneinander. Dabei warf er dem Reality-Sternchen vor, ihn zu einer Liebesgeschichte im Busch überreden zu wollen. Ariel hatte das allerdings anders in Erinnerung. Eine, die die Geschehnisse gebannt verfolgt, ist Umuts Ex Jana-Maria Herz (33). Die Influencerin verrät jetzt in ihrer Instagram-Story, dass sie ein Geheimnis erfahren hat: Angeblich soll Umut nicht vorgehabt haben, einen Flirt mit Ariel zu starten, sondern mit Eva Benetatou (33). "Ich habe gehört, dass die Lovestory gar nicht zwischen ihm und Ariel sein wird, sondern zwischen Eva und Umut. Und ich würde das als totalen Opfer-Move empfinden, weil die beiden sich so als Opferrollen darstellen, die ganze Zeit", meint Jana. Woher das Gerücht stammt, verrät sie aber nicht.

Umut warf Ariel in einem Streit vor, ihn vor dem Dschungel per FaceTime kontaktiert zu haben und eine inszenierte Romanze vorgeschlagen zu haben. Die Mutter einer Tochter stritt das allerdings vehement ab. In einem ruhigen Moment sprach Ariel das Thema erneut an und offenbarte dabei, was wirklich hinter dem Vorwurf steckte. Umut habe sie nach dem Tod ihres Papas kontaktiert, um ihr Trost zu spenden. Danach hätten die beiden telefoniert, wobei Ariel scherzhaft fragte, ob der 28-Jährige für eine Lovestory in den Dschungel gehe. Umut habe gelacht und gemeint: "Ich denke schon." Ariel habe darauf mit einem Augenzwinkern entgegnet: "Vielleicht bin ich auch deshalb da." Einen konkreten Vorschlag habe es nie gegeben und die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin sei entsetzt gewesen, dass er die Tatsachen so "verdreht" habe. Umut betonte aber weiter, dass er andere Erinnerungen habe, wolle aber nicht mehr deshalb streiten.

Und Eva? Die ist laut eigener Aussage zwar nicht der Männer wegen im Dschungel, allerdings gab sie schon vor dem Einzug preis, dass ihr Umut durchaus gefalle. Gegenüber Bild meinte sie: "Ein hübscher Kerl!" Und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Der Ex-Sommerhaus-Kandidat zeigte sich am Flughafen in Frankfurt zwar eher zurückhaltend, dennoch gab er zu: "Eva ist auch 'ne Nette." Hier betonte Umut noch, dass er nicht vorhabe zu flirten: "In Flirt-Modus würde ich wahrscheinlich nicht kommen." Ob sich das nun doch ändert, wird sich noch zeigen, immerhin hat der Dschungel nicht mal die Halbzeit erreicht.

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin und Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 17.01.2026