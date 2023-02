Ehegelübde erneuert: Ellen DeGeneres von Portia überrascht

Portia de Rossi (50) war ihre Hochzeit offenbar schon zu lange her! Vor über 14 Jahren gab die Schauspielerin der Moderatorin Ellen DeGeneres (65) das Jawort. An ihrem eigenen Geburtstag überraschte sie diese nun mit der Erneuerung ihres Ehegelübdes und stand plötzlich im Brautkleid vor Ellen. Kris Jenner (67), eine gute Freundin der beiden, hat die Zeremonie abgehalten und schwärmte in einem YouTube-Video: "Ihre Liebe und Hingabe füreinander ist erstaunlich und es macht mich so glücklich, dass sie einander haben, um sich zu lieben und zu schätzen und miteinander alt zu werden."

