Fake-Antrag: Aktion während Bushido-Konzert verärgert Fans

Auf Bushidos (47) laufender Abschiedstournee kam es zu einem kuriosen Moment. Während eines Konzerts kniete ein Fan namens Leon vor einer Frau nieder und machte ihr vor allen Zuschauern einen Heiratsantrag. Das Ganze wurde in einem TikTok-Video festgehalten. Die vermeintliche Überraschung entwickelte sich schnell in eine unerwartete Richtung. Die Frau war irritiert, zeigte ihm mehrfach den Mittelfinger und antwortete auf Bushidos Nachfrage: "Das war ein definitives Nein, aber ich will den Ring trotzdem." Daraufhin gab es laute Buhrufe.

Die Frau, die den Antrag ablehnte, klärte auf der Bühne auf, was hinter der Aktion steckte. Leon und sie seien Arbeitskollegen, sie habe ihm über eine schwere Trennung hinweggeholfen: "Das sind die Ringe von ihm und seiner Ex-Freundin." Statt einer romantischen Geste sei das Ganze eine Abmachung gewesen. "Der Deal war: Wenn ich ihn hier auf die Bühne bringe, dann macht er mir einen Antrag", behauptete sie und ergänzte: "Aber ich nehme den Antrag als Lieblingskollegin gerne an." Die Social-Media-Nutzer feierten den Scherz leider nicht. "Einfach das Konzert zerstört", hieß es in der Kommentarspalte des Clips und lautete zum Beispiel: "Das war die dümmste Aktion ever und dabei hat er echt geil abgeliefert."

Leon war allerdings nicht der Einzige, der auf die Knie ging. Auch Bushido sorgte für Aufsehen, als er sich während seiner Tour vor seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) auf der Bühne zu einem innigen Liebesbeweis hinreißen ließ. Der Musiker postete anschließend auf Instagram ein Bild von dem emotionalen Moment. Dazu schrieb er: "Oft ging es bergauf, manchmal ging es bergab, aber wir haben nie aufgehört, uns zu lieben." Mit dieser Geste zeigte das Paar allen ganz offen, dass sie nach ihrer Beziehungspause wieder zueinandergefunden haben.

Anzeige Anzeige

Imago Rapper Bushido bei seiner Tour "König für immer!" in der Lanxess-Arena in Köln, März 2024

Anzeige Anzeige

Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024

Anzeige