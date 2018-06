Am Sonntag wurden die alljährlichen Black Entertainment Television Awards in Los Angeles verliehen. Zu den glücklichen Gewinnern der Veranstaltung zählen unter anderem Beyoncé (Best Female R'n'B-/Pop-Artist), Bruno Mars (Best Male R'n'B-/Pop-Artist), Kendrick Lamar (Album of the Year), Serena Williams (Sportswomen of the Year) und Drake (Video of the Year). Neben den künstlerischen Auszeichnungen standen natürlich auch die Looks der Stars im Fokus. Aber welche Lady war der Hingucker des Abends?

Model Amber Rose (34) überraschte bei den BET Awards mit ihrem Look. Statt ihres Markenzeichens, die blonde Glatze, trat sie mit blonder Wallemähne vor die Linse der Fotografen. Neben ihrer Haarpracht stand vor allem ihr üppiger Vorbau im Fokus, den die Ex von Rapper Wiz Khalifa (30) in einem grünen Samtdress perfekt zur Geltung brachte.

Model Tyra Banks (44) war eine der wenigen Promi-Ladys, die beim Event kein Kleid trug. Stattdessen besuchte sie die Veranstaltung in einem nudefarbenen Glitzer-Jumpsuit mit Puffärmeln.

Eine Dressfarbe dominierte bei dem Hollywood-Event den Red Carpet: Gelb! Neben "Scary Movie"-Star Regina Hall (47) oder Schauspielkollegin Jennifer Freeman (32) entschieden sich auch Musikerin Amara La Negra (27) oder Geschäftsfrau Bozoma Saint John (41) für die Sommerfarbe und strahlten mit der kalifornischen Sonne um die Wette.

Ambers Red-Carpet-Begleitung Blac Chyna (30) präsentierte sich nicht weniger heiß. Die Mama der kleinen Dream Renee Kardashian (1) wählte ein Kettenkleid mit großem Cut-Out rund um ihre Körpermitte, das nicht nur freien Blick auf ihre zahlreichen Tattoos, sondern auch ihren sexy Underboob gewährte.

Kein Dekolleté dafür eine Menge Bein zeigten bei den 18. Awardverleihung die US-Schauspielerinnen Erica Ash (40) und Gabrielle Dennis (39). Besonders der XXL-Beinschlitz von Erica sorgte für eine Menge Sex-Appeal bei den BET-Awards.

Noch farbenfroher als ihre prominenten Kolleginnen zeigte sich Soul- und Funk-Sängerin Janelle Monáe (32). Die Sängerin posierte auf dem roten Teppich der Preisverleihung in einem gigantischen Regenbogen-Dress.

Leon Bennett/Getty Images Amber Rose bei den BET Awards 2018

Leon Bennett/Getty Images Blac Chyna bei den BET Awards 2018

Maury Phillips/Getty Images for BET Erica Ash bei den BET Awards 2018

Leon Bennett/Getty Images Gabrielle Dennis bei den BET Awards 2018

Leon Bennett/Getty Images Jennifer Freeman bei den BET Awards 2018

Bennett Raglin/Getty Images for BET Janelle Monáe bei den BET Awards 2018

Getty Images Tyra Banks bei den BET Awards 2018

Aaron J. Thornton/Getty Images for BET Regina Hall bei den BET Awards 2018

Bennett Raglin/Getty Images for BET Amara La Negra bei den BET Awards 2018

Bennett Raglin/Getty Images for BET Bozoma Saint John bei den BET Awards 2018



