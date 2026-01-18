War Queen Elizabeths Ehe mit Philip stürmischer als gedacht?

Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99) galten über Jahrzehnte als Symbol eines funktionierenden königlichen Ehelebens, doch neue Enthüllungen des Autors Robert Jobson lassen aufhorchen. In seinem Buch "The Windsor Legacy" gibt er Einblicke in die stürmischen Momente der royalen Beziehung. Besonders ein Vorfall während einer Australienreise im Jahr 1954 bleibt in Erinnerung: Philip stürmte wutentbrannt aus einem Cottage, während die Queen ihm mit einem Tennisschläger und Schuhen hinterhergestürmt sein soll. Nach einer kurzen, aber heftigen Auseinandersetzung hinter verschlossenen Türen kehrte Elizabeth dann lächelnd und gefasst in die Öffentlichkeit zurück. Mit trockenem Humor kommentierte sie den Moment: "Das kommt in jeder Ehe vor. Nun, was soll ich tun?"

Die Ehe der Monarchin und ihres Ehemannes, die 1947 vor den Traualtar traten und bis zu Philips Tod Bestand hatte, war laut Jobson oft dynamischer, als es nach außen den Anschein erweckte. Philips Verlust seiner Karriere in der Marine prägte die Beziehung nachhaltig. Durch Elizabeths Thronbesteigung im Jahr 1952 schränkten sich Philips berufliche Möglichkeiten empfindlich ein, was ihn angeblich das Gefühl der Entmachtung spüren ließ. Dazu kam seine ausgeprägte Sparsamkeit, die verpflichtet schien, an Hosen von über 50 Jahren festzuhalten. Dieses Verhalten und sein Drang zur Unabhängigkeit führten immer wieder zu Spannungen – sowohl in der Ehe als auch mit den strikten Traditionen der königlichen Familie.

Das Paar heiratete nach einer ersten Begegnung im Jahr 1939. Laut Berichten war es Liebe auf den ersten Blick zwischen der damals 13-jährigen Elizabeth und dem jungen Offizier aus dem griechischen Königshaus. Trotz aller Turbulenzen führten die beiden eine Ehe, die bis zu Philips Tod im Jahr 2021 weltweit große Bewunderung hervorrief. Philips Streben nach Modernisierung der Monarchie und sein gelegentlich ruppiger Humor, der ihm einige Fettnäpfchen einbrachte, blieben legendär. Queen Elizabeth hingegen wird für ihr Talent, Streitigkeiten schnell herunterzuspielen und mit Fassung zu reagieren, bewundert. So zeigte ihre jahrzehntelange Partnerschaft, wie royale Pflichten und private Herausforderungen gemeistert werden können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, 1972

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, Oktober 2018