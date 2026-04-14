Isla Phillips: Die verblüffende Ähnlichkeit mit Prinz Philip

Die britische Königsfamilie zeigte sich an Ostern in Windsor Castle, und unter den Mitgliedern stach besonders eine junge Royal hervor: Isla Phillips (14). Zahlreichen Fans fiel sofort eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen der 14-Jährigen und ihrem Urgroßvater Prinz Philip (†99) auf. Die Enkelin von Prinzessin Anne (75) begleitete ihren Vater Peter Phillips (48) und seine Verlobte Harriet Sperling zum traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor, berichtet Hello Magazine. An Peters Seite liefen außerdem seine ältere Tochter Savannah und Harriets Tochter Georgina mit in die Kirche, während König Charles (77) und Königin Camilla (78) den Familienauftritt anführten.

In sozialen Netzwerken teilten Royal-Fans rasch Vergleichsbilder, die Isla neben einem jungen Philip zeigen und vor allem die ähnlichen Gesichtszüge und Augen betonen. Unter den Kommentaren häufen sich Sätze wie: "Die Ähnlichkeit der beiden ist verrückt!" oder "Sie sieht ihrem Urgroßvater wirklich ähnlich." Andere Beobachter finden, Isla erinnere noch stärker an ihre Tante Zara Tindall (44) oder an Prinzessin Anne in jungen Jahren: "Sie ähnelt ihrer Großmutter, der Princess Royal, und auch Zara – das liegt in der Familie", schrieb ein weiterer Fan. Die Teenagerin lief während des Osteraufgebots gelöst plaudernd neben Savannah und Georgina her, mit deren Outfits sie sich farblich abgestimmt hatte.

Isla gilt schon länger als besonders eng verbunden mit Zara, die gemeinsam mit Ehemann Mike Tindall (47) häufig bei Pferdeevents mit ihren Nichten gesichtet wird. In ihrem Podcast "The Good, The Bad & The Rugby" verriet Zara stolz: "Beide meiner Nichten reiten und sind im Moment richtig begeistert davon." Im Januar besuchte Isla mit Savannah sowie den Cousinen Mia und Lena Tindall (7) die Pferderennen in Cheltenham, wo sie ausgelassen jubelnd auf der Tribüne fotografiert wurde. Eine zarte Erinnerung an ihre Verbindung zu Prinz Philip stammt aus dem Jahr 2018: Damals saß Isla strahlend direkt neben ihrem Urgroßvater, während sie die kleine Lena auf dem Schoß hielt – ein Familienmoment, der heute, nach Philips Tod im April 2021, vielen Fans besonders im Gedächtnis geblieben ist.

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Getty Images Peter Philips mit seinen Töchtern Isla und Savannah

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Getty Images Prinz Philip im Jahr 1940

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Getty Images Isla Phillips, Peter Phillips und Savannah Phillips

Vergleichsbilder im Netz: Wie stark seht ihr die Parallelen zwischen Isla und Prinz Philip? Krass – die Gesichtszüge sind fast eins zu eins! Ein paar Ähnlichkeiten, aber nichts Überwältigendes. Ergebnis anzeigen