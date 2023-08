Fans sicher: Kim Kardashian hat Bezug zur Realität verloren!

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht! Die Unternehmerin Kim Kardashian (42) kann neben ihrer TV-Karriere auch eine große Social-Media-Reichweite vorweisen. Diese nutzt die Beauty, um sich und ihr glamouröses Leben in Szene zu setzen oder gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus zu rücken. Ihr neuester Post geht nun aber nach hinten los und bringt ihr scharfe Kritik ein: Fans finden, Kim hätte den Bezug zur Realität verloren!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Influencerin zwei Fotos, die sie beim Arzt zeigen. Auf einem der Bilder posiert Kim vor einem Scan-Gerät, zu dem sie erklärt: "Der Prenuvo-Ganzkörperscan ist in der Lage, Krebs und Krankheiten wie Aneurysmen im frühesten Stadium zu erkennen, noch bevor Symptome auftreten. Es hat wirklich einigen meiner Freunde das Leben gerettet, und ich wollte es mit euch teilen." Da der Eingriff allerdings satte 2.275 Euro koste und nicht für jeden Normalverdiener erschwinglich wäre, halten Fans nichts von Kims gut gemeintem Ratschlag. Sie bezeichnen die Unternehmerin unter anderem als unsensibel. Ein Nutzer schreibt sogar: "Das ist ekelhaftes und abgehobenes Benehmen."

Kim ist auch dafür bekannt, sich für rein kosmetische Eingriffe in ärztliche Hände zu begeben. Erst vor wenigen Tagen war die Beauty in einem XXL-Hoodie vor dem Gebäude ihres plastischen Chirurgen Dr. Diamond in Beverly Hills gesichtet worden und hatte den Anschein erweckt, nicht erkannt werden zu wollen.

Kim Kardashian, Unternehmerin

Kim Kardashian, Unternehmerin

Kim Kardashian im Oktober 2022

