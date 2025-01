Wünscht sich Yvonne Woelke Nachwuchs mit Peter Klein?

Die Liebe zwischen Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) ist noch ganz frisch. Obwohl die Reality-TV-Bekanntheiten erst seit wenigen Monaten offiziell als Paar durchs Leben gehen, möchten die Fans schon die ganz großen Fragen beantwortet haben. So möchte ein Instagram-User in einer Q&A-Runde wissen, ob sich die Sängerin ein gemeinsames Kind mit ihrem Liebsten vorstellen kann. Ein eindeutiges Ja oder Nein gibt sie darauf nicht, doch antwortet sie: "Ein Kind ist doch was Schönes!"

Bei der Planung der gemeinsamen Zukunft möchten die Turteltauben wohl nichts überstürzen. Das machten sie auch im Interview mit Promiflash deutlich, als sie auf eine mögliche Hochzeit angesprochen wurden. Auf die Frage, ob sich Yvonne und Peter vorstellen können, ihre Liebe mit dem Jawort zu besiegeln, erklärte der 57-Jährige: "Ich sag' immer: 'Sag' niemals nie'. Bei uns passt es im Moment supertoll. Aber wir übereilen gar nichts." Seine Liebste betonte zudem, dass sie auch einfach "gerne die Freundin oder die Verlobte" sei: "Ich muss nicht unbedingt die Frau sein. Das ist okay."

Doch bevor es an die Planung der Hochzeit oder des gemeinsamen Nachwuchses geht, steht bei Yvonne und Peter wohl erst einmal das Zusammenziehen auf dem Plan – doch auch damit lassen sich die Forsthaus Rampensau-Teilnehmer noch Zeit. Aktuell führen sie eine Fernbeziehung, da der Sänger auf Mallorca lebt und die Blondine ihren Lebensmittelpunkt in Berlin hat. Die Beziehung scheint aber trotz der Entfernung gut zu laufen. "Wir sehen uns dann mal am Wochenende, wenn ich Zeit habe und keine Aufträge habe. Aktuell ist es noch so, und wir machen das Beste draus", erklärte Peter Promiflash und fügte gelassen hinzu: "Aber wir schauen mal, was die Zukunft so bringt."

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

Anzeige Anzeige