Harry Styles verabschiedet Liam Payne mit rührenden Worten

Gestern erschütterten traurige Nachrichten die Musikwelt: One Direction-Star Liam Payne (✝31) ist bei einem tragischen Sturz vom Balkon in Buenos Aires, Argentinien, tödlich verunglückt. Vor allem seine damaligen Bandkollegen können den Verlust ihres Freundes und langjährigen Wegbegleiters nicht fassen. Nachdem sich die Gruppe bereits mit einem gemeinsamen Statement von Liam verabschiedet hatte, wendet sich Harry Styles (30) nun noch einmal mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort: "Ich bin wirklich am Boden zerstört über Liams Tod. Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen, und es war eine Ehre, ihm dabei zur Seite zu stehen."

Nach all den intensiven Bandjahren, die sie in ihrer Jugend und im jungen Erwachsenenalter durchlebten, bleibt Liam ihm in warmer Erinnerung: "Liam lebte sehr offen und trug sein Herz auf der Zunge. Er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, hilfsbereit und unglaublich liebevoll." Die gemeinsamen Momente, die sie erlebten, zähle der "As It Was"-Interpret "zu den am meisten geschätzten Jahren meines Lebens".

Am Mittwochabend wurden Rettungskräfte zum CasaSur Palermo Hotel in Argentinien gerufen, da sich das Personal um den Sänger sorgte. Doch jede Hilfe kam zu spät: Wie TMZ berichtete, erklärten Augenzeugen, dass Liam aus dem dritten Stock vom Hotelbalkon fiel. Mittlerweile gehen die Behörden laut Informationen des Newsportals sogar davon aus, dass er vorsätzlich "vom Balkon seines Zimmers gesprungen" sei.

Getty Images One Direction im November 2014

Getty Images Liam Payne, Musiker

