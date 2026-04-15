"Leben ist teuer": Cosimo Citiolo gibt Einblicke in Finanzen

Cosimo Citiolo (44) steckt zwar mitten im Reality-Hoch, doch auf dem Konto sieht es offenbar deutlich weniger glamourös aus. Der "Checker vom Neckar" ist bei den diesjährigen Reality Awards als "Realitystar des Jahres" nominiert und kann auf eine echte TV-Marathon-Saison 2025 zurückblicken: Gleich sechs Formate drehte der Realitystar im vergangenen Jahr. Gegenüber RTL macht Cosimo nun aber deutlich, dass sich der Hype um seine Person finanziell nicht so stark bemerkbar macht, wie viele vermuten würden. "Keine Ahnung, das Leben ist teuer. Ich zahle Miete, ich zahle alles", erklärt er im Gespräch und betont: "Das ist schon nicht ohne."

Dabei klingt seine Bilanz auf den ersten Blick durchaus beachtlich. Laut RTL-Recherche soll Cosimo im Schnitt etwa 10.000 Euro im Monat aus Gagen, Kooperationen und Auftritten einnehmen. Obendrauf kam 2025 noch sein Triumph bei Promis unter Palmen mit einer Gewinnsumme von 44.000 Euro. Realitykollege Maurice Dziwak (27) kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen und meint im RTL-Interview lachend: "Bei Cosimo ist das Problem: Dass das Geld nicht da ist, das liegt vielleicht an anderen Sachen." Vor drei Jahren musste der TV-Star allerdings Insolvenz anmelden, das Geld aus Formaten wie dem Dschungelcamp nutzte er nach eigenen Angaben vor allem für Rückzahlungen.

Für etwas mehr Einblick sorgt schließlich Cosimos Ehefrau Nathalie Gaus (35) im Gespräch mit RTL und erklärt: "Bei uns ist das Problem, dass wir kein regelmäßiges Einkommen haben. Geld ist da und wir geben es gerne aus." Für gemeinsame Beauty-Eingriffe planen die Turteltauben eigenen Angaben zufolge etwa 2.500 Euro im Monat ein. "Reich werden ist schwierig. Man muss halt schlau investieren", sagte Nathalie weiter. Trotzdem gibt sich das Ehepaar zufrieden und gilt als ein fester Bestandteil der deutschen Realitylandschaft. Ob Cosimo nun bei den Reality Awards mit der Unterstützung seiner Fans den Titel "Realitystar des Jahres" einstreichen kann, zeigt sich am 16. April im Livestream auf RTL+.

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Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

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IMAGO / Oliver Langel Cosimo Citiolo, Oktober 2025

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IMAGO / STAR-MEDIA Cosimo Citiolo und seine Frau Nathalie Gaus, Dezember 2025