Das ist Sebastian Fitzeks persönlicher Albtraum als Vater

Sebastian Fitzek (54) hat gegenüber Bunte über seine ganz persönlichen Ängste gesprochen. Der Bestsellerautor, der in seinen Thrillern bereits so gut wie jedes Horrorszenario durchgespielt hat, offenbarte jetzt, was ihn als Vater von fünf Kindern wirklich umtreibt. "Ich habe Kinder, und damit kommt die Furcht, vielleicht nicht mehr da zu sein, wenn sie mich brauchen", erklärte Sebastian dem Magazin gegenüber. "Und die Angst, meine eigenen Kinder zu überleben, ist noch größer", fügte der Schriftsteller hinzu. Der Autor, der beruflich mit düsteren Szenarien sein Geld verdient, kennt also auch im echten Leben die Gefühle von Furcht und Sorge – vor allem, wenn es um seine Familie geht.

Die Vaterschaft hat den Thrillerautor auch in seinem Schreiben verändert, wie er im Interview verriet. Früher habe er noch abstrakt über Themen wie ein vermisstes Kind sprechen können, doch das sei inzwischen anders geworden. "Aber jetzt ist es konkret geworden. Auf einmal hat man einen Menschen, der für einen viel wichtiger ist als man selbst", erklärte Sebastian. Die emotionale Verbindung zu seinen Kindern habe seine Perspektive grundlegend gewandelt und beeinflusse offenbar auch die Art und Weise, wie er an seine düsteren Geschichten herangeht.

Sebastian lebt heute in einer großen Patchwork-Familie. Mit seiner Ex-Frau Sandra hat er drei jugendliche Kinder, während aus seiner Ehe mit Linda zwei weitere Kinder hervorgegangen sind. Der jüngste Sohn Moritz kam im August 2024 zur Welt. Das Leben mit insgesamt fünf Kindern ist naturgemäß turbulent, wie der Autor selbst bestätigte. Trotz aller Herausforderungen, die das Patchwork-Modell mit sich bringt, funktioniere das Familienleben aber insgesamt gut – auch wenn immer etwas los sei und der Alltag kaum einmal stillstehe.

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Getty Images Sebastian Fitzek, Autor

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Instagram / sebastianfitzek Sebstian Fitzeks Neugeborenes im August 2024

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ActionPress Sebastian Fitzek und seine Ex Sandra