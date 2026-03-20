Fan-Ärger: Willi Banners "Let's Dance"-Tanz sorgt für Kritik

Willi Banner (31) sorgt kurz vor der dritten Liveshow von Let's Dance für Diskussionen unter den Fans der RTL-Tanzshow. Nachdem der Sender verraten hat, welche Tänze am 20. März zu sehen sein werden, ist die Kritik an dem Social-Media-Star groß. Der Grund: Der Influencer wird mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (31) einen Charleston zu "No Diggity" von Minimatic aufs Parkett legen – und ist damit der einzige Kandidat, der diesen Tanz performt. "Warum darf Willi immer als Einziger seinen Tanz performen? Da gibt es keinen Vergleich zu anderen. Das ist doch eigentlich unfair", beschwert sich ein User auf Instagram.

Doch nicht alle sehen das so kritisch. Ein anderer Nutzer verteidigt Willi und stellt klar, dass er nicht der einzige Kandidat sei, der als Einziger einen bestimmten Tanz zeigt. "Außerdem tanzt Milano auch als Einziger Tango, Nadja als Einzige Quickstep und Joel als Einziger Samba. Lässt sich nun mal nicht vermeiden", heißt es in dem Kommentar. Ein weiterer Fan findet die ständige Kritik an dem 31-Jährigen seltsam: "Na ja, kann man so und so sehen. Es gibt zwar keinen Vergleich aus der Show, aber mit den vorherigen wird er schon noch verglichen. Finde es wirklich komisch. Sobald es um Willi geht, sind sie immer sehr negativ."

Willi ist aktuell mit Patricija auf dem "Let's Dance"-Parkett unterwegs. Die 31-jährige Profitänzerin ist seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Show und hat bereits mit verschiedenen Promis zusammengearbeitet. Trotz der Kritik gibt es auch Fans, die gespannt auf den Charleston des Paares warten. "Ich bin gespannt, was ihnen eingefallen ist. Die Trainingsvideos waren sehr vielversprechend", schreibt ein User. Die neue Folge von "Let's Dance" läuft am Freitag, 20. März um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

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