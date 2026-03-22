Gibt es womöglich wirklich bald Violet-Bridgerton-Spin-off?

Shonda Rhimes (56) arbeitet offenbar mit Hochdruck an neuen Projekten im Bridgerton-Universum – und eine Figur steht dabei ganz besonders im Fokus. Die Serienmacherin, die mit ihrer Produktionsfirma Shondaland bereits Erfolgsserien wie Grey's Anatomy hervorgebracht hat, verriet jetzt im Interview mit Today, dass mehrere Spin-offs in Planung sind. Auf die Frage nach konkreten Ideen nannte Shonda eine klare Favoritin: Violet Bridgerton. "Ich denke, das ist ein Bereich, den wir sehr aufregend finden und wissen, dass dieser sehr reichhaltig sein könnte", erklärte sie dem US-Magazin. Die Mutter der acht Bridgerton-Geschwister wäre eine "tolle Person, über die man eine Geschichte erzählen kann", so Shonda weiter.

Eine offizielle Bestätigung von Netflix steht allerdings noch aus. Der Streamingdienst muss dem Violet-Spin-off erst grünes Licht geben, bevor mit der Produktion begonnen werden kann. Zunächst soll sich das Team auf die fünfte Staffel der Hauptserie konzentrieren, deren Dreh Berichten zufolge noch diesen Monat starten könnte. Die neuen Folgen werden voraussichtlich ab Sommer 2027 bei Netflix erscheinen. Ein mögliches Spin-off über Violet könnte dann frühestens 2028 an den Start gehen. Die Geschichte würde vermutlich in einem ähnlichen Format wie "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" erzählt werden.

Im Netz wurden bereits seit Längerem Stimmen für eine eigene Serie über Violet laut. Besonders nach ihrem Auftritt im "Queen Charlotte"-Spin-off 2023 wuchs der Wunsch vieler Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr über die Vergangenheit der Bridgerton-Mutter zu erfahren. In der vierten Staffel wurde zudem enthüllt, dass Violet in ihrer Jugend eine wilde junge Frau war, die ihrem Sohn Benedict ähnelte, bevor sie ihren verstorbenen Ehemann Edmund kennenlernte. Der ehemalige Viscount starb an einer allergischen Reaktion auf einen Bienenstich. Während Ruth Gemmell die ältere Violet in der Hauptserie verkörpert, wurde die jüngere Version der Figur in "Queen Charlotte" von Connie Jenkins-Greig gespielt.

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LIAM DANIEL / NETFLIX Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton", Staffel 1

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Getty Images Shonda Rhimes, Mai 2024

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Netflix / Liam Daniel Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton und Daniel Francis als Lord Anderson in "Bridgerton", Staffel 4