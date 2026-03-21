Gute Quoten: Mit dieser Show liefert Stefan Raab endlich ab

Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (52) haben am Samstagabend mit ihrem neuen Quiz-Format "Wer weiß wie wann was war?" bei RTL überzeugt. Die Show lockte laut TV Spielfilm insgesamt 1,81 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was einem Marktanteil von 8,8 Prozent entspricht. Besonders stark schnitt die Sendung in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ab: Mit 630.000 jungen Zuschauern und einem beeindruckenden Marktanteil von 17,0 Prozent sicherte sich das Duo die Primetime-Marktführerschaft. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen dominierte das neue Format mit 14,9 Prozent und 1,11 Millionen Zuschauern das Feld.

Die Zahlen markieren für Stefan einen regelrechten Befreiungsschlag nach einer ganzen Serie von Quoten-Enttäuschungen. Im Vergleich zu seinem letzten Samstagsquiz "Die Unzerquizbaren" mit Elton (54), das im November 2025 nur 880.000 Zuschauer erreichte, konnte der Entertainer sein Publikum nun mehr als verdoppeln. Während Stefan und Barbara bei den jungen Zuschauern glänzten, dominierten die Öffentlich-Rechtlichen beim Gesamtpublikum. Der ARD-Thriller "Das dunkle Vermächtnis" sicherte sich mit 5,27 Millionen Zuschauern den Reichweitensieg des Abends. Giovanni Zarrella (48) erreichte im ZDF mit seiner Show 3,08 Millionen Menschen, lag in der jungen Zielgruppe mit 8,5 Prozent jedoch deutlich hinter Stefan.

In der Premierenausgabe von "Wer weiß wie wann was war?" traten Christine Neubauer (63), Ricarda Lang (32), Max Giesinger (37), Özcan Cosar (44), Frank Rosin (59) und Ingolf Lück (67) gegeneinander an. Das Konzept der Show sieht vor, dass die Prominenten je nach Alter in verschiedene Gruppen sortiert werden und dann ihr Wissen unter Beweis stellen müssen. Für Stefan ist der Erfolg besonders wichtig, nachdem sein Prestigeprojekt "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" sowohl auf RTL+ als auch im linearen Fernsehen enttäuschte und schließlich eingestellt wurde. Mit Barbara als Partnerin scheint der Moderator nun die richtige Formel für den Samstagabend gefunden zu haben.

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RTL Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren "Wer weiß wie wann was war"

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RTL Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Wer weiß wie wann was war"

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator