"Let's Dance"-Zuschauerzahlen befinden sich im freien Fall

Bei RTL häufen sich die Hiobsbotschaften rund um Let's Dance. Die beliebte Tanzshow verliert weiterhin massiv an Zuschauern und rutscht tiefer in die Quotenkrise, wie Quotenmeter berichtet. Während der "Wer tanzt mit wem?"-Abend Ende Februar noch 3,19 Millionen Menschen vor die Bildschirme lockte und die erste reguläre Show Anfang März ebenfalls diese Marke hielt, brach die Drei-Millionen-Grenze in der Vorwoche erstmals weg. Mit 2,99 Millionen Zuschauern ging es bergab, und gestern folgte der nächste herbe Verlust: Weitere 300.000 Menschen schalteten ab, sodass im Schnitt nur noch 2,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten, wie Kandidat Simon Gosejohann (50) aus der Show ausschied.

Trotz des anhaltenden Negativ-Trends kann RTL dennoch aufatmen, denn die Marktanteile bleiben stark. Mit 14,8 Prozent am Gesamtmarkt sicherte sich "Let's Dance" weiterhin die beste Reichweite des gesamten Tages im privaten Fernsehen. Noch beeindruckender zeigt sich die Performance in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Hier erreichte die Tanzshow exzellente 19,8 Prozent Marktanteil bei 0,64 Millionen Zuschauern. Allerdings ist auch hier die Formkurve bedenklich, denn zum Show-Auftakt waren es noch 0,81 Millionen gewesen, in Woche zwei bereits nur noch 0,68 Millionen.

Der gestrige Abend bei "Let's Dance" hatte es wieder in sich: Die zwölf verbliebenen Tanzpaare lieferten eine emotionale und abwechslungsreiche Show ab. Für Simon und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) war jedoch Schluss. Moderator Daniel Hartwich (47) kündigte das Aus an und schickte den Comedian mit den wenigsten Punkten und Zuschaueranrufen nach Hause. Damit verabschiedet sich das Duo nach drei Auftritten von der Show.

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatoren

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RTL / Willi Weber Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann bei "Let's Dance" 2026

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