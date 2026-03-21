Schade? So bewerten Fans Simon Gosejohanns "Let's Dance"-Aus

Für Simon Gosejohann (50) ist der Traum von Let's Dance bereits nach der dritten Live-Show geplatzt. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) präsentierte er eine Salsa, die allerdings nicht ausreichte, um im Wettbewerb zu bleiben. Die Jury bewertete die Performance mit gerade einmal neun Punkten – der niedrigsten Punktzahl des Abends. Auch die Zuschauer unterstützten das Duo nicht ausreichend mit ihren Anrufen, sodass Simon und Ekaterina am Ende der Show als Ausgeschiedene feststanden. Während viele Fans bereits im Vorfeld damit rechneten, dass es für den Comedian knapp werden könnte, zeigen sich nun viele enttäuscht über seinen Abschied.

Unter einem Instagram-Beitrag der RTL-Show drücken zahlreiche Fans ihr Bedauern über das Aus des Duos aus. "Schade! Ihr seid so ein sympathisches Team!", schreibt ein User. Ein anderer Nutzer kommentiert: "Simon gehörte tänzerisch nicht zu den Besten in dieser Staffel, er war aber jede Woche sehr unterhaltsam, und ich werde ihn und Ekat in den nächsten Wochen vermissen!" Auch der Einsatz des Comedians wird gewürdigt. "Sehr schade, aber ich fand es großartig, dass Simon es so ernst genommen und sich wirklich reingehängt hat", lobt ein Fan. Ein weiterer Kommentar lautet: "So schade, aber ihr könnt so stolz sein. Werde euch nächste Woche vermissen."

Schon im Vorfeld der Show hatten viele Zuschauer mit Simons Ausstieg gerechnet. Das zeigte sich vor allem in einer Umfrage von Promiflash, bei der Simon mit 244 von 695 Stimmen an der Spitze der Exit-Wunschliste lag. 35,1 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschten sich, dass der Komiker die Show verlässt. Damit lag er deutlich vor Willi Banner, der mit 122 Stimmen auf Platz zwei landete. Die Diskussionen um den möglichen Abschied waren auch unter dem Beitrag von Promiflash hitzig. "Simon, Milano oder Esther", schrieb dort ein User, während ein anderer meinte: "Anna-Carina, aber das wird nicht passieren."

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