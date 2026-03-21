Taylor Frankie Paul hatte "mentalen Zusammenbruch" am Set

Taylor Frankie Paul (31) hat vor laufenden Kameras die Reißleine gezogen. Die 31-Jährige erlebte am Set von "The Secret Lives of Mormon Wives" einen Nervenzusammenbruch und verließ daraufhin die Dreharbeiten, wie sie dem Magazin Vulture in einem Interview berichtet. "Ich hatte neulich einen mentalen Zusammenbruch vor der Kamera, und es war einfach so: 'Nun, wir müssen hier sein. Wir haben einen Vertrag' – nein. Das ist keine Schauspielerei. Ich habe einen mentalen Zusammenbruch. Ich gehe nach Hause. Punkt, aus", erklärt die Influencerin. Sie beschreibt, wie die enorme Belastung durch die gleichzeitigen Dreharbeiten und Promotion für The Bachelorette und "Mormon Wives" sie an ihre Grenzen gebracht habe.

Die dreifache Mutter, die zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Tate Paul und einen Sohn mit ihrem Ex-Freund Dakota Mortensen hat, fühlte sich regelrecht erdrückt von der Situation. "Ich bin so überfordert, dass ich mich erstickt fühle. Die emotionale Belastung holt einen ein, und ich glaube, ich war so in Bewegung, dass ich nichts verarbeitet habe, was tatsächlich wehtut", betont Taylor gegenüber Vulture. Zu Hause befinde sie sich im "Überlebensmodus", während sie sich bei den Dreharbeiten zu "The Bachelorette" gesünder gefühlt habe. Obwohl der Zusammenbruch sie zum Nachdenken über ein mögliches Ende ihrer Reality-TV-Karriere gebracht habe, betont sie: "Ich bin nicht wirklich jemand, der aufgibt."

Wenige Wochen nach dem Interview wurden die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Mormon Wives" pausiert, nachdem die Behörden in Utah bestätigt hatten, dass sie wegen eines mutmaßlichen körperlichen Vorfalls mit Dakota Ende Februar ermitteln würden. Auch die für den 22. März geplante Premiere ihrer Staffel von "The Bachelorette" wurde verschoben. Ihre Sprecherin gab gegenüber Us Weekly bekannt, dass Taylor "jahrelang still gelitten" habe und "umfassendem psychischen und physischen Missbrauch sowie Vergeltungsdrohungen" ausgesetzt gewesen sei. Nach einem häuslichen Vorfall im Jahr 2023 hatte Taylor sich in einem Anklagepunkt der schweren Körperverletzung schuldig bekannt und steht bis August unter Bewährung.

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Imago Taylor Frankie Paul, März 2026

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Getty Images Taylor Frankie Paul, Mai 2025

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby