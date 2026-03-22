Internationale Bühne: Hat Sarah Engels Angst vor dem ESC?

Sarah Engels (33) wird Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten – doch Angst vor der großen internationalen Bühne hat die Sängerin nicht. Im Gegenteil: Im "Kölner Treff" sprach die Musikerin jetzt offen über ihre anstehende Teilnahme beim ESC und machte deutlich, dass sie die Sache mit viel Selbstbewusstsein angeht. "Wenn man nichts riskiert und immer Angst vor Dingen hat, ist das die falsche Einstellung", erklärte sie. Für die Zweifach-Mama sei das ESC-Abenteuer weniger ein Risiko, sondern vielmehr eine große Chance. Besonders etwas freut Sarah: "Es ist das allererste Mal so, dass man mich auch international wahrnimmt."

Mit ihrem Song "Fire" möchte Sarah eine klare Botschaft senden und Mädchen sowie Frauen stärken. "Wir Frauen dürfen irgendwie nie einfach nur wir selbst sein. Viele Frauen haben ihr Feuer verloren und ich versuche, dass sie sich das zurückholen", kündigte die ehemalige DSDS-Zweitplatzierte von 2011 an. Aufgrund persönlicher unangenehmer und frühkindlicher Erfahrungen wolle sie sämtlichen Mädchen Mut machen, viel mehr an sich selbst zu glauben. Auch in Bezug auf die komplizierte ESC-Beziehung der Deutschen sieht sich die 33-Jährige als Brückenbauerin: "Ich würde einfach gerne mal an Deutschland appellieren, dass wir unsere Künstler mal respektieren. Das ist am Ende gar nicht so ein Konkurrenzdenken, wie es die Deutschen immer darstellen."

In den Musikcharts lief es für Sarah zuletzt jedoch durchwachsen: Ihr Song "Fire" konnte sich nur eine Woche lang in den Top 100 halten und fiel danach wieder heraus. Während andere deutsche ESC-Acts wie Abor & Tynna im Vorjahr direkt mit einer Top-Platzierung durchstarteten, war Sarah mit Platz 75 eher im hinteren Feld zu finden. Trotzdem ließ sich die Sängerin davon nicht beirren. Im Gespräch mit Bild blieb sie gelassen. "Ich lebe nur einmal und sage mir: Warum soll ich Angst haben, irgendwas zu riskieren?", betonte Sarah. Für sie stehe der Spaß und das Erlebnis beim ESC im Vordergrund. Wie sie am Ende abschneiden werde, sei für sie zweitrangig. Hauptsache, sie könne für Deutschland ihr Bestes geben.

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

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Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025