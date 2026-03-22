"Let's Dance" 2026: Große Tour macht erstmals Halt in Wien

Die Fans von Let's Dance dürfen sich freuen: RTL hat die Tour-Termine für 2026 bekannt gegeben und dabei eine besondere Premiere verkündet. Zum ersten Mal wird die beliebte Tanzshow auf ihrer Live-Tour in Österreich zu Gast sein. Wien wird nicht nur als neue Stadt ins Tourprogramm aufgenommen, sondern erhält sogar eine ganz besondere Ehre: Die österreichische Hauptstadt wird Schauplatz des großen Finales der Tour 2026 sein. Am 7. Dezember soll in der Wiener Stadthalle der letzte Tourabend über die Bühne gehen und damit einen krönenden Abschluss der diesjährigen Live-Tournee bilden.

Wie bei der TV-Show werden auch bei der Live-Version bekannte Gesichter auf der Bühne stehen. Moderator Daniel Hartwich (47) führt durch den Abend, während die Profitänzer sowie beliebte Prominente aus der Sendung auftreten. Auch die Original-Jury der RTL-Show ist Teil der Tour. Ein wichtiger Bestandteil der Live-Shows bleibt das Publikum. Es entscheidet vor Ort mit, welches Tanzpaar am Ende den Wanderpokal gewinnt. Die Tour startet Anfang November in München und macht danach in zahlreichen deutschen Städten Halt, darunter Berlin, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart, Dortmund und Hamburg. Auch Zürich in der Schweiz steht erneut auf dem Tourplan.

Für viele Fans in Österreich geht mit der Premiere in Wien ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, denn auch dort hat das Format eine große Fangemeinde. Zwar gibt es mit "Dancing Stars" auch eine österreichische Version der TV-Show, doch der Hunger nach Darbietungen auf dem Parkett scheint grenzenlos zu sein. Im TV steht die 19. Staffel von "Let's Dance" bisher noch am Anfang.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der ersten "Let's Dance"-Show 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, die "Let's Dance"-Jury

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano bei "Let's Dance" 2026

Anzeige