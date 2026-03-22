Simon Gosejohanns "Let's Dance"-Aus: So reagiert der Komiker

Ekaterina Leonova (38) und Simon Gosejohann (50) mussten als drittes Paar der diesjährigen Staffel das Let's Dance-Parkett räumen. Für ihren letzten Auftritt in der RTL-Tanzshow erhielten die Profitänzerin und der Comedian am Freitagabend nur neun Punkte von der Jury und bildeten damit das Schlusslicht im Ranking. Wenige Minuten nach der Verkündung ihres Ausscheidens stellten sich die beiden im "Exclusiv Spezial" den Fragen von Moderatorin Frauke Ludowig (62). "Punktemäßig war das nicht so toll", räumte Simon ein und ergänzte: "Dass wir ins rote Licht kommen, war schon irgendwie klar." Der 50-Jährige zeigte sich jedoch gelassen und erklärte, dass das Ausscheiden eben auch zur Show gehöre und das Niveau der Staffel enorm hoch sei.

Ekaterina, die erst im vergangenen Jahr mit Diego Pooth (22) die Show gewonnen hatte, nahm das relativ frühe Aus ebenfalls sportlich. "Es muss nicht immer Finale sein", sagte die Profitänzerin im Gespräch mit Frauke. Allerdings bedauerte sie das Ausscheiden vor allem für ihren Tanzpartner: "Natürlich, wenn man mitmacht, will man auch weitermachen und noch eine Chance bekommen." Besonders schade sei es, weil Simon gerade erst richtig angekommen sei und in der vergangenen Trainingswoche große Fortschritte gemacht habe. "Wir haben Simons Hüfte entdeckt. Er ist angekommen, hat richtig Spaß am Tanzen entdeckt", verriet Ekaterina.

Für Simon steht nun erst einmal Entspannung auf dem Programm. Er freue sich jetzt auf ein entspanntes Frühstück am Samstagmorgen, erzählte der Comedian augenzwinkernd. Mit einem Grinsen fügte er hinzu, dass er beim "Boys vs. Girls"-Battle in der nächsten Show am Sonntag zwar nicht dabei sein werde, aber auch froh sei, "dass ich den Schnitt nicht runterziehen kann". Die vierte Show läuft ausnahmsweise am Sonntag, dem 29. März, bei RTL und auf RTL+. Ein Wiedersehen mit allen ausgeschiedenen Kandidaten gibt es spätestens im Finale der beliebten Tanzshow.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Simon Gosejohann, "Let's Dance"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Frauke Ludowig, Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann