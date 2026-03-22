Timothée Chalamet war Jugendliebe von Madonnas Tochter

Timothée Chalamet (30) und Lourdes Leon (29), die Tochter von Popikone Madonna (67), waren einst ein Paar. Die beiden lernten sich als Teenager an der Fiorello H. LaGuardia High School in New York kennen. Zwischen dem späteren Hollywoodstar und dem Nachwuchsmodel funkte es gewaltig, wie Lourdes in einem Interview mit Vanity Fair verriet. In der Schule wurden die beiden Schüler schnell zu einem Pärchen, Bilder der damaligen Turteltauben kursieren bis heute im Netz. Für Lourdes war diese junge Beziehung offenbar etwas ganz Besonderes – sie bezeichnete Timothée im Gespräch mit dem Magazin als ihre erste große Liebe.

Wie lange die beiden damals zusammen waren, ist nicht bekannt. Wie das österreichische Medium Kurier berichtet, sollen die inzwischen 29-jährige Lourdes und der 30-jährige Timothée auch heute noch in Kontakt stehen. In einem Interview bei "Radio Andy" im Jahr 2017 erklärte der Schauspieler demnach, dass Lourdes ihn wegen seiner zahlreichen öffentlichen Auftritte liebevoll veräppeln würde. Nach seiner Schulromanze mit Madonnas Tochter folgten weitere prominente Beziehungen für Timothée: Er soll mit Lily-Rose Depp (26), der Tochter von Johnny Depp (62), und der mexikanischen Schauspielerin Eiza González (36) zusammen gewesen sein. Aktuell ist er mit Kylie Jenner (28) liiert. Mit ihr zeigte er sich bereits mehrmals bei öffentlichen Events.

Timothée stand zuletzt als Oscar-Kandidat für seine Hauptrolle in "Marty Supreme" im Fokus. Der Sieg blieb ihm allerdings verwehrt. Schuld daran dürfte auch der aktuelle Skandal sein, in den der Schauspieler verwickelt ist. Nach beleidigenden Aussagen über die Kunstformen Oper und Ballett geriet Timothée in einen internationalen Shitstorm. Die Academy ist dafür bekannt, Skandale zu meiden und schlechtes Benehmen streng abzustrafen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet und Lourdes Leon

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Instagram / lourdesleon Lourdes Leon

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026