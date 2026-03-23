So geht es Edith mit der "Promis unter Palmen"-Ausstrahlung

Am Freitag war im Hofbräu Wirtshaus in Berlin die Fashionshow von Eric Sindermann (37) der Treffpunkt der Mode- und Realityszene – mittendrin Edith Stehfest (30). Die Schauspielerin und Realitystar sprach dort offen über ihre Teilnahme an der aktuell laufenden Show Promis unter Palmen und darüber, wie es ihr mit der Ausstrahlung geht. Gegenüber Promiflash erklärte Edith, die TV-Bilder seien für sie vor allem ein Blick in die Vergangenheit und spiegelten eine Phase wider, in der vieles in ihrem Privatleben schon im Umbruch war. Sie machte deutlich, dass sie die Szenen heute mit Abstand betrachtet und ihre damaligen Gefühle darin wiedererkennt. Zugleich betonte sie, privat inzwischen klare Konsequenzen gezogen zu haben und als Elternteil mit ihrem Ex-Partner nur noch in der gemeinsamen Verantwortung für die Kinder verbunden zu sein.

Edith beschrieb ihre Gefühlslage zur Sendung ausführlich. "Mir geht's ganz gut, eigentlich mit der Ausstrahlung, weil es für mich ja eine Projektion von etwas Vergangenem ist. Und das, was die Menschen daraufhin tun, ist ja auch nur ein Abbild von dem, was ich in diesem Moment an Kummer, Schmerz oder eben an Themen hatte. Und deswegen bin ich sehr zufrieden, dass es eben ein Abbild davon ist, dass, wenn halt eine Beziehung nicht mehr läuft, es halt einfach auch durch", sagte sie im Promiflash-Interview. Besonders wichtig ist ihr, dass Zuschauer in manchen Momenten ein Warnsignal erkennen. "Und dann laufen solche Sachen ab, und das auch als Warnsignal vielleicht für Menschen zu nehmen, die sagen: Boah, krass, mein Partner oder mein Mensch, mit dem ich lebe, bringt mich auch immer über diese Grenzen. Und das ist eben einfach kein gutes Verhalten. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns so entschieden haben, auch für unsere Kinder, dass wir getrennte Wege gehen, und gemeinsam nur als Eltern weitergehen", erklärte Edith weiter. Für sie steht fest: Die Folgen dokumentieren Vergangenes, während ihr Alltag heute anders aussieht.

Privat konzentriert sich Edith auf ihre Rolle als Mutter von zwei Kindern und auf ein respektvolles Miteinander in der Elternschaft. Auch ihr Ex-Partner Eric Stehfest (36) hatte zuletzt über sehr persönliche Entscheidungen gesprochen: In einem YouTube-Interview erzählte Eric, er habe sich vor einigen Jahren von Dreharbeiten zurückgezogen, um sich in einer schwierigen Phase voll auf Familie und eine Gerichtsverhandlung zu konzentrieren, die Edith betraf. Beide machten in der Vergangenheit deutlich, dass die gemeinsame Verantwortung für die Kinder Vorrang hat. Abseits der Kameras achten die zwei darauf, Absprachen als Eltern einzuhalten und Ruhe in den Familienalltag zu bringen.

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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IMAGO / BOBO Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit