Britney Spears zum ersten Mal nach ihrer Festnahme gesehen

Britney Spears (44) ist zum ersten Mal seit ihrer Festnahme Anfang März in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Die Sängerin wurde am Sonntag in Malibu beim Kaffeeholen im Starbucks des Malibu Country Mart fotografiert, wie ein von der Fan-Seite BritneysVault veröffentlichtes Foto zeigt. Die 44-Jährige trug einen langen braunen Mantel, eine schwarze Sonnenbrille und ließ ihr langes blondes Haar offen in Wellen über ihre Schultern fallen. In der linken Hand hielt sie ein Handy, während sie eine große orangefarbene Tasche bei sich trug. Britney Spears war am 4. März von der kalifornischen Highway Patrol festgenommen worden, nachdem sie in Ventura County unter Verdacht stand, unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren zu sein.

Die Staatsanwaltschaft in Ventura County prüft derzeit den Fall gegen die Popsängerin und muss bis zu einem angesetzten Gerichtstermin am 4. Mai entscheiden, ob Anklage erhoben wird. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft teilte gegenüber California Post mit, dass die Prüfung auch die Anforderung zusätzlicher Informationen und Beweise beinhalten könne. Britneys Manager Cade Hudson bezeichnete den Vorfall in einem Statement gegenüber Page Six als "unentschuldbar". "Britney wird die richtigen Schritte gehen und das Gesetz befolgen. Hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss", erklärte er. Der Manager fügte mit Blick auf Britneys Söhne Sean Preston Federline (20) und Jayden James Federline (19) hinzu: "Ihre Jungs werden Zeit mit ihr verbringen. Ihre Liebsten werden einen längst überfälligen Plan ausarbeiten, um sie auf den Erfolg für ihr Wohlergehen vorzubereiten."

Quellen berichteten gegenüber Page Six, dass Britney "am Boden zerstört" sei und der Vorfall sie "zu Tode erschreckt" habe. "Britney weiß, dass sie die Konsequenzen tragen muss, welche auch immer das sein werden", sagte eine Quelle. Ihr Umfeld bete lediglich, dass es Reha und nicht Gefängnis werde. Die Sängerin sei sich bewusst, dass das Geschehene "sehr, sehr schlimm" sei und es nicht nur ihr Leben, sondern auch das aller um sie herum beeinflussen könnte, insbesondere das ihrer Söhne. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis stand Jaydens Mercedes, den Britney ihm Berichten zufolge im vergangenen Jahr gekauft hatte, vor ihrem Haus. Ihre beiden Söhne unterstützen ihre Mutter in dieser schwierigen Zeit. "Ihre Söhne sind gerade bei ihr. Sie lieben sie und wollen sie unterstützen und wollen einfach nur, dass es ihr besser geht", verriet eine Quelle Page Six.

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Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin, und ihr Manager Cade Hudson

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Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021