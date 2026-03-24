"Depressiv": Serkan Yavuz setzt auf gezielte Morgenroutine

Serkan Yavuz (33) durchlebt derzeit eine schwierige Phase und hat sich in seinem Podcast "unREAL" nun ganz offen über seine mentale Gesundheit geäußert. Der Realitystar offenbarte, dass er sich aktuell in einer Selbstfindungsphase befindet, nachdem er "richtig lost" gewesen sei. "Ich war so depressiv, dass ich einfach fast den Spaß an allem verloren hatte. Ich habe wirklich auch kein Lächeln mehr morgens raufbekommen", gestand er. Trotz dieser schweren Zeit versucht der 33-Jährige, wieder mehr Struktur in sein Leben zu bringen.

Dabei gibt Serkan auch zu, dass es nach wie vor Tage gibt, an denen es ihm nicht gut geht. "Ich habe so Tage, wo es mich echt noch mal mitreißt, wo ich wirklich die Jalousien herunterlasse und einfach nur meine Ruhe will", erklärte er im Podcast. Um seine Situation zu verbessern, setzt der TV-Star nun auf eine gezielte Morgenroutine. "Wenn ich aufstehe – ich bin ja hier in diesem riesigen fucking großen Haus – dann trinke ich meinen Morgenkaffee ohne Handy. Also wirklich: Die erste Stunde, wenn ich wach werde, packe ich mein Handy gar nicht an", verriet er. Dadurch habe er eine ganz andere Dynamik am Tag, denn: "Man lässt sich ja sonst von so einem dummen Scheiß wieder berieseln."

Eine weitere Routine hat Serkan für sich etabliert, wenn seine Kinder gerade nicht bei ihm sind. "Nach meiner Stunde, nachdem ich mich gesammelt und gerichtet habe, schaue ich mir ein, zwei Videos von meinen Kids an, die mir wieder so eine Positivität geben", erzählte er. Diese kleinen Momente mit seinen Kindern, wenn auch nur virtuell, ermöglichen ihm einen besseren Start in den Tag. Der Social-Media-Star hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach über sein Privatleben gesprochen und zeigt sich auch in schwierigen Zeiten transparent gegenüber seiner Community.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Februar 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026