Missverständnis: WWM-Kandidatin sorgt für Lacher im Studio

Annabelle Robbins aus Köln durfte kurz vor Ende der Wer wird Millionär?-Sendung auf dem begehrten Kandidatenstuhl gegenüber von Günther Jauch (69) Platz nehmen. Die Texterin für einen Individualreiseveranstalter hatte sich in der Auswahlfrage durchgesetzt, indem sie den ersten Vers der berühmten Theodor-Fontane-Ballade "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" aus vier Satzfragmenten in 4,11 Sekunden formte, wie t-online berichtet. Bevor es mit den Quizfragen losging, wollte Günther mehr über seine Kandidatin erfahren und fragte sie, wen sie als Begleitung mitgebracht habe. Annabelle antwortete: "Meinen Ehemann." Doch der Moderator verstand etwas anderes: "Meinen Hermann?", fragte er irritiert nach – und musste lachen, als ihm sein Hörfehler bewusst wurde.

Auch Annabelles Ehemann im Publikum sorgte für weitere Lacher. Er hatte Günthers Nachfrage ebenfalls missverstanden und dachte, der Moderator hätte "Herr Mann" gesagt. Scherzhaft behauptete er daraufhin: "Wir siezen uns zu Hause." Der tatsächliche Name von Annabelles Begleitung lautet Anthony. Günther ließ das Missverständnis während der gesamten Sendung nicht mehr los und scherzte immer wieder über "Hermann". Die ersten Fragen der Show bewältigte die Kölnerin ohne Probleme und erspielte sich schnell 500 Euro. Als Günther wissen wollte, mit welchem Endergebnis sie zufrieden wäre, erklärte sie: "Ich bin jetzt schon super happy, ich bin mit null Euro quasi gekommen, jetzt habe ich 500 Euro mehr."

Annabelle hatte sich gegen die Risikovariante der Quizsendung entschieden und war mit drei Jokern ins Rennen gestartet. Sie zeigte sich entspannt und sagte, sie nehme natürlich alles, was noch "on top" komme. Günther fragte daraufhin scherzend, ob es von "Hermann" Druck gebe. Die Kandidatin entgegnete prompt: "Der Hermann da hinten hat nichts zu melden. Der muss nehmen, was kommt." Der Moderator bemerkte daraufhin amüsiert, dass Anthony trotzdem einen fröhlichen Eindruck mache – dieser amüsierte sich im Publikum sichtlich über die Scherze. Vor dem Schlusston der Sendung konnte Annabelle noch die 1.000-Euro-Frage beantworten. Wie es mit der Kölnerin weitergeht und wie viel Geld sie am Ende mit nach Hause nehmen kann, wird nächste Woche bei "Wer wird Millionär?" zu sehen sein. Die Woche danach, am 5. und 6. April, können sich die Zuschauer dann über extra lange Folgen beim Osterspecial freuen.

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RTL Günther Jauch, November 2025

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026