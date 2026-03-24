Wegen Epstein: Sind Mette-Marit & Haakon in Paartherapie?

Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Kronprinz Haakon (52) sorgten jetzt für Aufsehen, als sie kurz nach den Dreharbeiten zu einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK beim Spaziergang in Begleitung einer bekannten Paartherapeutin gesichtet wurden. Wie norwegische Medien berichten, wurde das Paar nahe ihrem Wohnsitz Skaugum zusammen mit Lise Bjarkli fotografiert, die als Paartherapeutin arbeitet und in der Nähe des royalen Anwesens lebt. Ebenfalls mit dabei war laut Dagbladet Haakons frühere Gouvernante Berit Tversland, die über 30 Jahre lang eine zentrale Figur am norwegischen Königshof war und in norwegischen Medien als "Reservemutter" des Kronprinzen bezeichnet wird. Auf den Bildern ist zudem zu sehen, wie Haakon eine schwarze Tasche über der Schulter trägt, aus der ein Schlauch zu seiner Frau führt – dabei handelt es sich um ein Sauerstoffgerät für die erkrankte Kronprinzessin.

Die genaue Beziehung zwischen dem Kronprinzenpaar und der Therapeutin Lise Bjarkli bleibt unklar, da weder der norwegische Königshof noch Bjarkli selbst auf Anfragen von Dagbladet reagierten, ob die Verbindung professioneller, privater Natur oder beides ist. Auf ihrer Website bietet die Therapeutin unter anderem 90-minütige Paartherapien an und verspricht Hilfe bei der Bewältigung von "Narben durch schwierige Erlebnisse". Die Fotos entstanden nur einen Tag nach der Aufzeichnung des Interviews, in dem Mette-Marit ihre frühere Freundschaft zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) thematisierte und erklärte, wie sie nach und nach das Vertrauen zu ihm verlor und schließlich den Kontakt abbrach.

Mette-Marit kämpft seit Jahren mit einer seltenen Form der Lungenfibrose, einer unheilbaren Erkrankung, die zu Narbenbildung in den Lungen führt und Kurzatmigkeit auslöst. Im Interview mit NRK sprach sie offen darüber, wie sehr die Krankheit ihren Alltag bestimmt. "Ich lebe mit einer schweren Krankheit, und die prägt meinen Alltag. Sie entscheidet darüber, ob ich meine Rolle erfüllen kann oder nicht", erklärte die 52-Jährige. Im Dezember hatte sie zudem offenbart, dass sie sich auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereiten müsse. Erst Anfang März gab der Palast bekannt, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert habe, weshalb sie nicht am Staatsbesuch des belgischen Königspaares in Norwegen teilnehmen könne. Neben der gesundheitlichen Belastung steht das Paar auch wegen des laufenden Verfahrens gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby (29) unter öffentlichem Druck.

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Jubiläum von Gamlehaugen in Bergen

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Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

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Imago Prinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby bei der Jubiläums-Garden-Party in Trondheim 2016