GNTM-Premiere: Alexavius bekommt als erster Mann Extensions

Bei Germany's Next Topmodel stand wieder das alljährliche Umstyling an – und für Alexavius wurde es zu einem besonders aufregenden Erlebnis. Der 22-jährige Grazer, der wegen seiner Frisur und seines Schnäuzers oft als Prince-Doppelgänger bezeichnet wird, war vor der Typveränderung besonders nervös und sorgte sich um seine dunkle Tolle und seinen gepflegten Oberlippenbart. Doch auf ihn wartete eine historische Premiere: Alexavius ist das erste männliche Model in der Geschichte der Show, das Extensions verpasst bekommt. Gemeinsam mit elf weiteren Kandidatinnen und Kandidaten durfte er sich über einen komplett neuen Look freuen.

Die Verwandlung von Alexavius könnte dramatischer kaum sein. Aus dem Prince (†57)-Lookalike wurde optisch ein Thomas Anders-Doppelgänger. Sein charakteristischer Schnäuzer musste weichen, stattdessen umrahmen nun braune Extensions sein Gesicht. Das Ergebnis überzeugte nicht nur Heidi Klum (52), sondern auch Alexavius' Mutter, die den veränderten Stil ihres Sohnes im Videocall als "Weltklasse" bezeichnete. Auch die anderen Models zeigten sich ausnahmslos zufrieden mit ihren neuen Looks – von Laras Barbie-Blond über Antonias fuchsroten Schimmer bis zu Merrets verlängerten Locken.

Vor dem Umstyling hatte Heidi die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Model-Ranch besucht und mit ihnen gekocht. Dabei plauderte die 52-Jährige aus dem Nähkästchen und sprach über ihre eigene Model-Vergangenheit. Sie erzählte, wie wichtig es sei, sich selbst treu zu bleiben, und erinnerte sich daran, dass ihr früher oft gesagt wurde, sie sei zu dick. Auch über das Heimweh, das sie mit 20 Jahren beim Umzug nach New York begleitete, sprach sie offen. In der nächsten Folge können die Models ihre neuen Looks bei einer Couture-Show unter Beweis stellen.

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Alexavius

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ProSieben Alexavius von "Germany's Next Topmodel" 2026

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum mit den GNTM-Kandidaten

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