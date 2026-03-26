Serkan Yavuz überrascht: Er träumt von ganz normalem Job

Serkan Yavuz (33) hat sich im Alltag als Realitystar längst etabliert, doch der Social-Media-Star denkt offenbar regelmäßig über ein komplett anderes Leben nach. In der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" verriet der 33-Jährige jetzt, dass er sich vor allem kurz vor dem Schlafengehen immer wieder ausmalt, welchen Beruf er gerne ausüben würde, wenn er keine Person der Öffentlichkeit wäre. Besonders fasziniert zeigt sich Serkan dabei von der Vorstellung, als Chirurg im Operationssaal zu arbeiten. "Oh mein Gott, so ein OP-Arzt, der dich einfach mit dem Skalpell aufschneidet. Wie krass muss da die Verantwortung und der Druck sein, beim Leben retten", schwärmte er.

Seine Bewunderung für Menschen, die in lebensrettenden Berufen arbeiten, machte der Realitystar dabei deutlich. "Also ich habe ja die größte Hochachtung vor diesen Menschen, vor Ärzten, die einfach Leben retten", erklärte Serkan. Doch nicht nur die Medizin hat es ihm angetan. Auch die Arbeit bei der Feuerwehr oder der Polizei könne er sich gut vorstellen. Besonders die Vorstellung eines dramatischen Feuerwehreinsatzes begeistert ihn: "Du rückst da aus in ein brennendes Haus, rennst da rein, packst dir den Menschen, der in Lebensgefahr ist, über die Schulter, ziehst ihm eine Maske auf und läufst da raus wie in einem Film in Slow-Motion und bist einfach der Held der Nation", malte er sich aus. "Ich wünschte, ich könnte mal einen Tag so einen Beruf ausüben", fügte er hinzu.

Serkan ist durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten bekannt geworden und hat sich seitdem eine treue Community in den sozialen Medien aufgebaut. In seinem Podcast "unREAL" gewährt er seinen Fans regelmäßig Einblicke in seine Gedankenwelt und teilt persönliche Ansichten zu verschiedenen Themen – wie zuletzt auch zu dem Thema, ob seine Töchter später selbst an Realityshows teilnehmen dürften. Dass er sich kurz vor dem Einschlafen oft verschiedene Szenarien ausmalt, zeigt eine nachdenkliche Seite des sonst eher für sein selbstbewusstes Auftreten bekannten TV-Stars.

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Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg in Köln, 09.04.2024

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar, Februar 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025