Zu viele Red Flags? Neuer AYTO-VIP-Cast fällt bei Fans durch

Die neuen Kandidaten von Are You The One – Reality Stars in Love sorgen bereits vor dem Start der Show für reichlich Gesprächsstoff – allerdings nicht im positiven Sinne. Nachdem RTL vor wenigen Stunden den offiziellen Cast der kommenden Staffel verkündet hat, machten viele Fans ihrem Unmut auf Instagram Luft. Besonders die männlichen Teilnehmer stehen dabei in der Kritik. "Die Frauen tun mir schon leid bei solchen Red-Flag-Männern", schreibt ein User, während ein anderer kommentiert: "Ich glaube, ich setze die Staffel aus." Die Reaktionen reichen von Enttäuschung bis hin zu offener Ablehnung der Kandidatenauswahl.

"Da wäre ja fast jeder Perfect-Match-Partner 'ne Beleidigung", witzelt zudem ein weiterer Fan, während andere deutlich härter urteilen: "Das ist der schlechteste AYTO-Cast ever" oder "Da sind schon ein paar wandelnde Red Flags dabei", heißt es etwa. Auch im Vergleich zur vergangenen Staffel schneidet die neue Besetzung bei vielen Zuschauern schlecht ab: "Puh, letzte Staffel war so grenzwertig, aber dieser Cast jetzt ist ja wirklich so gar nicht ansprechend. Schade", schreibt ein enttäuschter Nutzer. Ein weiterer User bringt die allgemeine Stimmung auf den Punkt: "Da will man sein Perfect Match gar nicht finden, haha."

RTL verkündete den neuen Cast erst vor wenigen Stunden. Damit steht fest, wer in der sechsten Staffel mit Sophia Thomalla (36) nach Thailand reist, um auf Liebessuche zu gehen. Mit dabei sind unter anderem Germain Wolf, Alexandra aus Beauty & The Nerd, Raúl Richter (39), Julia Römmelt (32), die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten Brian und Bennett, Zoe, Marwin Klute (29), Emma Fernlund (25) und Daymian Weiß. Außerdem kämpfen Michelle von Bachelor in Paradise, Francesca, Johannes von Make Love, Fake Love 2026, Cansin von der Ausgabe 2025, Germany Shore-Janice, Marta Dobrowolska, Jenny Grassl (25), Fabi von Too Hot To Handle: Germany, Trash-TV-Neuling Christin und Robin Njie – Bruder von Kevin Njie (29) – um die große Liebe.

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Moderatorin

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RTL Robin Njie, Bruder von Kevin Njie

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RTL Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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