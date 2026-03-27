Amy Hart gibt den Namen ihres neugeborenen Sohnes preis

Amy Hart hat nach zwei nervenaufreibenden Wochen endlich den Namen ihres neugeborenen Sohnes enthüllt: Der kleine Junge heißt Dexter Rason. Die ehemalige "Love Island UK"-Kandidatin teilte die süße Neuigkeit jetzt auf Instagram, wo sie ein Video von ihrem dreijährigen Sohn Stanley postete, der seinen kleinen Bruder liebevoll im Arm hält. Dazu zeigte Amy ein Foto von Dexter in einem Babystrampler, auf dem sein Name zu lesen ist. Die 32-Jährige und ihr Ehemann Sam Rason hatten am 7. März die Geburt ihres zweiten Sohnes verkündet. In ihrem Post verriet Amy, dass die Namensfindung alles andere als einfach war und bezeichnete den Prozess als "stressig".

Die Realitydarstellerin erklärte, dass sie und Sam ihre lange Liste auf zwei Favoriten eingegrenzt hatten, bevor Amys Mutter einen dritten Namen ins Spiel brachte. Stanley entschied sich zunächst für einen anderen Namen, plauderte dann aber im Fitnessstudio gegenüber allen Leuten aus, dass sein Bruder Dexter heißen würde. Nachdem die Entscheidung für Dexter gefallen war, änderte der Dreijährige seine Meinung jedoch wieder und nannte sein Geschwisterchen erneut beim anderen Namen. Amy verriet zudem, dass der Name von dem Film "One Day" aus dem Jahr 2011 und der späteren Netflix-Serie von 2024 inspiriert wurde, in denen die männliche Hauptfigur Dexter Mayhew heißt.

Der kleine Dexter kam mit stolzen 3,6 Kilogramm zur Welt. Amy und Sam hatten vor der Geburt von Dexter zwei Fehlgeburten erlitten, was die Schwangerschaft für beide zu einer besonders angespannten Zeit machte. Die Erfahrungen bedeuteten, dass das Paar sich kaum traute zu feiern, als sie diesmal einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten. Sam war während der Schwangerschaft sehr ängstlich und konnte sich erst nach der Geburt richtig entspannen.

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Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem neugeborenen Sohn

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Instagram / amyhartxo Amy Harts Sohn Dexter, März 2026

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Instagram / amyhartxo Amy Hart und Sam Rason mit ihrem Sohn