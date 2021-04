Channing Tatum (40) im Vater-Glück! 2013 wurden der Schauspieler und seine damalige Ehefrau Jenna Dewan (40) Eltern. Seit der Trennung 2019 teilen sie sich das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. In einem Interview spricht Channing jetzt über sein Leben als Single-Vater in der Selbstisolation und sein neuestes Herzensprojekt. Für seine Tochter Everly (7) schrieb er das Bilderbuch "The One and Only Sparkella".

In der Mai-Ausgabe des Parents-Magazins plaudert Channing über seine erste Kinderlektüre und wie ihm seine Tochter beim Schreiben half. "Selbst wenn ich allein zu Hause war, fand ich einen Gegenstand von ihr, der mich auf eine Idee brachte", berichtet der "Magic Mike"-Star. In dem Bilderbuch geht es um die kleine Ella, die Schwierigkeiten mit ihren Klassenkameraden hat. Ihr Papa zeigt ihr schließlich, wie wichtig es ist, man selbst zu sein. Die Geschichte soll Kinder dazu ermutigen, ihre Individualität auszuleben und die Bindung zwischen Vater und Tochter stärken. Channing selbst liest an einem Abend bis zu fünf Bücher mit Everly. "Erst lese ich eins und dann liest sie eins und so weiter", verrät er.

Der 40-Jährige spricht zudem offen darüber, dass er kurz nach der Trennung von Jenna Angst hatte, nicht so mit Everly eine Verbindung aufbauen zu können, wie die damals Sechsjährige es sich wünschen würde. "Ich trug keinen Nagellack und wusste nicht, wie man Haare flechtet. Aber jetzt mache ich beides. [...] Ich wurde mit einer Liebe belohnt, von der ich nicht denke, dass ich sie anders hätte bekommen können." In der Vergangenheit besuchte Channing bereits ein Nagelstudio mit seiner Tochter oder ließ Everly gegen ihren Papa boxen.

Instagram / channingtatum Schauspieler Channing Tatum

Instagram / channingtatum Everly Tatum, Juni 2019

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Everly Tatum, Dezember 2019

