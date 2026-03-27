"Harry Potter"-Trailer: Fans sind von der Musik enttäuscht

Die neue Harry Potter-Serie von HBO hat ihren ersten offiziellen Teaser veröffentlicht – und schon jetzt sorgt ein Detail für Diskussionen unter den Fans. Oscar-Preisträger Hans Zimmer (68) wurde als Komponist für den Soundtrack der Serie verpflichtet und präsentiert im Teaser seine musikalische Interpretation der magischen Welt. Die erste Staffel mit dem Titel "Harry Potter und der Stein der Weisen" wird acht Episoden umfassen und an Weihnachten 2026 auf HBO starten. In dem Clip sind bereits die neuen Darsteller der Hauptfiguren zu sehen, darunter Dominic McLaughlin als Harry, Arabella Stanton als Hermine und Alastair Stout als Ron. Ebenfalls mit dabei sind John Lithgow (80) als Albus Dumbledore und Paapa Essiedu als Severus Snape.

Vor allem die musikalische Untermalung des Teasers rückt auf Social Media in den Fokus der Kritik. Hans wird bei seiner Arbeit von Musikern des von ihm mitbegründeten Komponistenkollektivs Bleeding Fingers Music unterstützt. Auf Reddit äußerte ein Nutzer: "Ich kann mit dem Reboot, der Neubesetzung und wahrscheinlich auch mit allen alternativen Interpretationen leben. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass sich alles ohne John Williams' Musik trotzdem falsch anfühlen wird." Ein anderer User meinte sogar: "Die Musik in diesem Trailer war so schlecht, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren konnte." Viele Fans vermissen offenbar das berühmte "Hedwig's Theme", das John Williams einst für die ersten drei Filme komponierte und das weltweit bekannt wurde. Unter dem YouTube-Video heißt es derweil: "Es kann nicht besser als das Original werden."

Doch nicht nur die Musik, auch die Besetzung steht im Fokus der Diskussion um die neue Serie. Schon vor einigen Wochen hatte Daniel Radcliffe (36) sich mit einem eindringlichen Appell an die Fans gewandt. Er bat die Anhänger der Reihe, die jungen Darsteller der Serie nicht ständig mit ihm, Emma und Rupert zu vergleichen. "Ich würde es bevorzugen, dass wir keine seltsamen, gespenstischen Phantome im Leben dieser Kinder sind und wir sie einfach ihr Ding machen lassen, weil das eine neue Sache sein wird", sagte der Schauspieler gegenüber ScreenRant.

Auch Schauspieler Paapa Essiedu stand in den letzten Wochen massiv im Fokus der öffentlichen Debatte. Wie der Schauspieler gegenüber The Times berichtete, erreichten ihn seit der Bekanntgabe seiner Besetzung als Severus Snape zahlreiche rassistische Morddrohungen. Trotz aller Bedrohungen ließ sich Paapa nicht einschüchtern: Besonders die Vorstellung, dass Kinder wie er sich in der Harry-Potter-Welt wiederfinden könnten, sei für ihn eine große Motivation, weiterzumachen. Anzeige habe er bislang nicht erstattet, auch weil ihn das nicht besser fühlen lassen würde.

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

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Getty Images Hans Zimmer, Komponist

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Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

Getty Images Paapa Essiedu im Mai 2022