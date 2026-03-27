Mit 71 auf dem Laufsteg: Das ist Jo Woods Diät-Geheimnis

Jo Wood hat jetzt verraten, wie sie mit 71 Jahren ihre schlanke Figur hält. Die Ex-Frau von Rolling Stones-Musiker Ronnie Wood (78) setzt dabei auf einen strikten Ernährungsplan, der vollständig auf Bio-Lebensmittel basiert. In einem Interview mit dem Magazin Bella erklärte sie, dass sie rund 115 Euro pro Woche für frisches Obst, Gemüse und andere organische Produkte ausgibt. Jo fastet jeden Morgen bis mittags und startet den Tag lediglich mit einem Matcha-Latte oder koffeinfreien Latte, den sie mit verschiedenen Pulvern wie Lion's Man, Turkey Tail, Astragalus, He Shou Wu, Maca und Reishi anreichert. Zum Mittagessen gibt es bei ihr meist etwas Simples wie eine zerdrückte Banane auf Bio-Brot mit Olivenöl und Zimt oder Kefir mit Honig und Banane.

Abends setzt Jo (71) auf eine "saubere und frische" Mahlzeit, beispielsweise wild gefangenen Kabeljau mit einem knackigen Gurkensalat. Als Snacks zwischendurch greift sie zu Seetang-Streifen, Äpfeln oder Birnen. Trotz ihrer gesunden Ernährung gönnt sich die TV-Persönlichkeit jedoch jeden Abend eine kleine Sünde: eine halbe Tafel Schokolade der Marke Green & Black's. Die Britin, die 2005 ihre eigene Bio-Kosmetiklinie gründete und heute ein Innendesign-Unternehmen führt, ernährt sich bereits seit vielen Jahren komplett organisch. Der Grund dafür ist eine Crohn-Diagnose aus dem Jahr 2005, nach der sie auf Anraten eines Heilpraktikers alle verarbeiteten Lebensmittel aus ihrer Ernährung strich, um die Symptome zu lindern.

Jo traf ihren Ex-Mann Ronnie 1977 auf einer Party, bevor die beiden 1985 heirateten. Aus der Ehe gingen drei gemeinsame Kinder hervor: Jamie, Leah und Tyrone. Die Beziehung endete 2008, als bekannt wurde, dass Ronnie eine Affäre mit der damals 24-jährigen russischen Kellnerin Ekaterina Ivanova hatte. Der Musiker ist mittlerweile mit der Theaterproduzentin Sally Wood verheiratet, mit der er die achtjährigen Zwillingstöchter Gracie und Alice hat. Jo selbst hatte nach der Scheidung mehrere Beziehungen, ist aber seit der Trennung von ihrem Freund Jameson Stocks im Jahr 2023 Single. Dass ihr Lebensstil funktioniert, bewies die Siebzigjährige erst kürzlich: Im vergangenen Monat lief sie bei der London Fashion Week für das Label Vin+Omi über den Laufsteg und zeigte sich in einem schwarzen Spitzen-BH unter einem Blazer mit alterslos jugendlicher Ausstrahlung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jo Wood backstage bei der Vin + Omi Show während der London Fashion Week 2026 im Art'otel London Hoxton

Anzeige Anzeige

Getty Images Jo Wood bei einem Event in London im April 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Ronnie Wood und seine Ex-Frau Jo