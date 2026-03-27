Regisseure loben: Ryan Goslings Kinder als Alien-Stimme

Ryan Gosling (45) und Eva Mendes (52) haben allen Grund, stolz auf ihren Nachwuchs zu sein. Die beiden Töchter des Paares, die elfjährige Esmeralda Amada und die neunjährige Amada Lee, kamen am Set von "Project Hail Mary" zum Einsatz und überzeugten das Filmteam auf ganzer Linie. Regisseur Phil Lord und sein Kollege Christopher Miller zeigten sich bei der Premiere des Science-Fiction-Films in New York begeistert von den kreativen Fähigkeiten der Mädchen. "Sie sind entzückend. Sie sind auch kreative Genies", schwärmte Phil gegenüber dem Magazin People. Die beiden Schwestern liehen ihre Stimmen für Ryans außerirdischen Filmpartner namens Rocky und sorgten dabei für besondere Momente.

In einigen Szenen des Films, der jetzt in den Kinos läuft, trug Ryan einen Ohrhörer, über den ihm seine Töchter Texte für die Figur Rocky einflüsterten. Seine Reaktionen auf die Stimmen der Mädchen waren so authentisch und herzlich, dass sie direkt in den fertigen Film übernommen wurden. "Es gibt eine Szene, in der sie versuchen, die Stimme für Rocky auszuwählen. Verschiedene Crewmitglieder sprachen ihm ins Ohr, damit er darauf reagieren konnte", erklärte Christopher. "Ryans Kinder waren da, also haben wir sie reingeholt und gesagt: 'Macht einfach eine lustige Stimme.' Und er hat so rein und ehrlich gelacht, dass seine Reaktion im Film ist", ergänzte der Regisseur.

Ryan und Eva halten ihr Familienleben seit Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2011 weitgehend aus der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin begleitete ihren Partner zur Premiere von "Project Hail Mary" und posierte dort separat mit dem Filmposter. Zuvor hatten die beiden erst Anfang März ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit über einem Jahrzehnt in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" absolviert. Ryan gratulierte seiner Partnerin dort vor Publikum zum Geburtstag. Bei der Adaption des Romans von Andy Weir wirkte er nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent mit. "Er war so verspielt und voller Ideen. Es ist also nicht nur so, dass er eine großartige Leistung abliefert – was er zweifellos tut –, sondern auch die Art und Weise, wie er dabei alle am Set mitgerissen hat", lobte Phil.

Anzeige Anzeige

Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London

Anzeige Anzeige

Dave Allocca/ Startraks Photo / ActionPress Ryan Gosling und Eva Mendes bei einer Premiere