Schnee in München: Wayne Carpendale bricht sich die Rippen

Am Donnerstagmorgen (26. März) wurde es für Wayne Carpendale (49) schmerzhaft. Der Schauspieler, Moderator und Produzent war in München bei Schneeregen mit dem Fahrrad unterwegs – und das bei Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt, auf entsprechend glatten Straßen. Als ob das allein nicht riskant genug gewesen wäre, filmte sich der Sohn von Schlagerlegende Howard Carpendale (80) dabei auch noch selbst mit seinem Handy. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten: Das Rad verlor die Haftung, Wayne stürzte und landete hart auf dem Asphalt. Drei Stunden später folgte der Gang ins Münchner Isar-Klinikum – und das Röntgenbild zeigte, was er sich nicht hatte vorstellen wollen: ein Bruch der fünften Rippe. Sein eigenes Fazit zur Aktion fiel knapp und selbstkritisch aus: "Ich filme mich mal eben selbst. Saudumme Idee."

Wayne nimmt den Sturz mit Humor: Auf Instagram teilte er sein Leid mit seinen 551.000 Followern. Sowohl den Sturz selbst als auch das Röntgenbild der gebrochenen Rippe postete er dort mit dem Kommentar: "Fünfte Rippe, du hattest Charakter." Mitleid von seiner Ehefrau Annemarie Carpendale (48) erhoffte er sich ebenfalls – allerdings hielt sich das in Grenzen. In seiner Beschreibung des Videos schrieb Wayne lakonisch, sie sei "kurz lieb" zu ihm gewesen, behandle ihn mittlerweile aber wieder wie gewohnt. Annemarie konterte schlagfertig: "Nur so viel Mitleid wie gerade nötig – hab ich doch von Dir gelernt." Das Paar, das seit 2013 verheiratet ist und gemeinsam Sohn Mads hat, zeigte damit einmal mehr, dass Ironie in ihrer Beziehung offenbar fest zum Alltag gehört.

Auch Waynes Mutter Claudia Carpendale ließ es sich nicht nehmen, sich zu Wort zu melden. Sie schickte ihrem Sohn eine WhatsApp-Nachricht, die dieser prompt ebenfalls in seiner Instagram-Story veröffentlichte. Darin schrieb sie: "Mit fast 50 sollte man schon vernünftig sein. Konntest du denn noch aufstehen nach dem Unfall? Als Kind warst du ja auch dank meiner Erziehung ziemlich vorsichtig." Wayne quittierte das mit dem trockenen Kommentar: "Auf Mütter kann man sich verlassen." Kritikern, die ihm erklären wollten, was er beim Radfahren falsch gemacht hatte, nahm er von vornherein den Wind aus den Segeln: Er wisse es bereits, er sei schließlich selbst dabei gewesen. Medizinisch gesehen ist ein Rippenbruch zwar in der Regel nicht lebensbedrohlich, aber über Wochen hinweg mit anhaltenden Schmerzen verbunden – vor allem beim Atmen, Husten oder jeder stärkeren Bewegung. Für die nächste Zeit dürfte Wayne also zur Ruhe gezwungen sein, auch wenn die Familie ihn dabei offenbar nicht allzu sehr bemitleiden wird.

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Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale vor seinem Fahrradunfall

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Getty Images Wayne und Howard Carpendale bei "Hello Again – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" in der Westfalenhalle, Dortmund

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Imago Wayne und Annemarie Carpendale, Bambi 2025