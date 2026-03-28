Keine Tore seit Monaten: Nader Jindaoui übt Selbstkritik

Nader Jindaoui (29) äußert sich erstmals offen zu seiner schwierigen Saison bei TSG Hoffenheim II in der 3. Liga. Der 29-jährige Kicker kommt nach 20 Einsätzen mit insgesamt 434 Minuten Spielzeit auf eine ernüchternde Bilanz: "Mittlerweile sind acht Monate vergangen, seitdem ich aus Amerika wieder zurück bin. Ich habe in 20 Spielen nicht ein Tor und nicht eine Vorlage gemacht. Das ist krank", erklärt Nader auf Instagram, wo ihm knapp 2,5 Millionen Menschen folgen. Der Familien-Influencer spielte zuletzt durchschnittlich nur etwa 21 Minuten pro Partie und kam in zehn Spielen mit der U23-Mannschaft überhaupt nicht zum Einsatz.

Trotz seines holprigen Starts bei TSG will Nader nicht mit dem Finger auf andere zeigen. "Natürlich kann ich die Schuld woanders suchen. Trainer schuld, Mitspieler schuld oder mein Vermieter ist schuld. Aber man sollte den Fehler bei sich suchen", betont er in seinem Video. Der Social-Media-Star, der nach seinem kurzen Aufenthalt bei LA Galaxy II im vergangenen Sommer nach Deutschland zurückkehrte, zeigt sich selbstkritisch, will aber nicht aufgeben. In Testspielen habe er bereits viele Tore vorbereitet und sein erstes Tor nach langer Zeit geschossen. Das schenkt dem jungen Vater zwar Hoffnung, doch will er den kleinen Erfolg nicht überbewerten. "Man muss ehrlich sein: Das war einfach zu wenig bis jetzt", räumt er ein.

Auf Social Media gibt sich Nader als Familienmensch, der seine beiden kleinen Kinder, die er gemeinsam mit Ehefrau Louisa Jindaoui (26) großzieht, gern öffentlich zeigt. Während er das Leben mit seiner Familie in vollen Zügen genießt, will er die verbleibende Zeit bei Hoffenheim nutzen, um noch härter zu trainieren: "Es wird nur besser, wenn man hart arbeitet. Ich habe noch ein Jahr Vertrag hier. Wer weiß, was man mit harter Arbeit alles erreichen kann." Der gebürtige Berliner hatte bereits vor seinem Wechsel nach Hoffenheim gezeigt, wie ernst er seine Fußballkarriere nimmt – auch wenn einige Sportfans den Influencer nach seinem gescheiterten Abenteuer bei der zweiten Mannschaft von LA Galaxy belächelt hatten.

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Instagram / naderjindaoui Nader Jindaoui, Fußballer

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Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihren Kindern Nidal und Imani, Juni 2025

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Instagram / naderjindaoui Louisa Jindaoui und Nader Jindaoui mit ihren Kids Imani und Nidal

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