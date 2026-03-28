Nach Alkoholfahrt: Britney Spears ist seit 3 Wochen nüchtern

Britney Spears (44) hat nun offenbar Konsequenzen aus ihrer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer gezogen und lebt seither vollständig alkoholfrei. Die Sängerin wurde am 3. März in Westlake Village in Kalifornien von der Polizei angehalten und festgenommen. Wie die Daily Mail jetzt berichtet, soll die 44-Jährige seit über drei Wochen keinen Alkohol mehr getrunken haben und besucht regelmäßig Treffen der Anonymen Alkoholiker. "Britney ist in ihren AA-Treffen sehr offen und ehrlich gewesen. Sie hat gesagt, dass sie es liebt, ihr Herz auszuschütten, weil sie weiß, dass das der beste Weg ist, um zu heilen und sich besser zu fühlen", verriet eine Quelle gegenüber dem Portal.

Die Musikerin nimmt ihre Genesung offenbar sehr ernst und achtet laut Insidern genau darauf, ihrer Gesundheit keine weiteren Rückschläge zuzumuten. "Das Einzige, was sie sich gönnt, sind ausgefallene Kaffeegetränke. Sie ist super vorsichtig, weil sie für ihre Kinder da sein möchte", so die Quelle gegenüber der Daily Mail. Zudem sollen Britneys Söhne, die inzwischen auf Hawaii leben, die Popikone in den vergangenen Wochen enger begleitet haben. "Sie ist sehr glücklich, dass sie sich wieder näher sind. Das heilt ihr Herz, sie liebt ihre Söhne", erklärte der Insider. Britneys nächster Termin vor Gericht in Ventura County ist nun für den 4. Mai angesetzt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin an Treffen der Anonymen Alkoholiker teilnimmt. In ihrem 2023 erschienenen Buch "The Woman In Me" schrieb Britney, dass sie während ihrer 13-jährigen Vormundschaft dazu verpflichtet war, viermal pro Woche entsprechende Treffen zu besuchen. Im Rahmen ihres aktuellen Verfahrens sollen ihre Angehörigen laut ihrem Sprecher nun gemeinsam einen Plan ausarbeiten, der ihr langfristig Stabilität und Wohlbefinden sichern soll. Kurz nach ihrer Festnahme Anfang März meldete sich ein Vertreter der Künstlerin zu Wort und erklärte gegenüber der Daily Mail: "Hoffentlich kann sie die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

Anzeige Anzeige