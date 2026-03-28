Ryan Goslings verrückter Start als Hochzeitssänger mit acht

Ryan Gosling (45) hat in der "Drew Barrymore Show" eine amüsante Geschichte aus seiner Kindheit geteilt. Der Schauspieler verriet jetzt in der Talkshow, dass er bereits im Alter von acht Jahren als Hochzeitssänger aktiv war – und das verdankt er seinem Onkel, der damals als Elvis-Presley (†42)-Imitator auftrat. Ryan erzählte, wie alles begann: "Als ich acht war, kam ich eines Tages von der Schule nach Hause, und er verzierte einen weißen Jumpsuit im Wohnzimmer mit einem großen Adler auf der Rückseite. Ich fragte: 'Was machst du da?' Und er sagte: 'Ich werde für eine Weile Elvis sein.' Und das war er dann auch." Der Onkel habe angefangen, wie Elvis zu reden, zu singen und sogar Karate im Hinterhof zu machen, erinnerte sich der heute 45-Jährige.

In der kleinen Stadt in Ontario, Kanada, in der Ryan aufwuchs, wurden die Auftritte seines Onkels schnell zu einem echten Hit. "Jeder in unserer Stadt kam, um ihn im Einkaufszentrum auftreten zu sehen. Alle hatten das Gefühl, Elvis zu sehen", erzählte er Drew Barrymore. Die Menschen veranstalteten sogar Talentwettbewerbe, um die Show zu ergänzen. Diese Atmosphäre prägte den jungen Ryan nachhaltig und zeigte ihm, dass Menschen auf der Bühne zu ihrem wahren Selbst finden können. Als sein Onkel schließlich aufhörte aufzutreten, beschlossen Ryan und seine Schwester, den Geist weiterleben zu lassen. So kam es, dass Ryan als Achtjähriger bei Hochzeiten auftrat: "Ich bekam 17 Euro dafür, 'When a Man Loves a Woman' während der Strumpfbandzeremonie für die Braut zu singen. Ich ging auf die Knie und sang für sie und dachte mir: 'Wo sind meine 17 Euro?'", lachte er.

Ryan, der aktuell in dem Science-Fiction-Film "Project Hail Mary" zu sehen ist, der am Freitag Premiere feierte, machte später im Alter von 13 Jahren als Mitglied des Mickey Mouse Clubs weiter Karriere. Mit Drew Barrymore verband ihn während des Gesprächs die gemeinsame Erfahrung, schon als Kind in der Unterhaltungsbranche gearbeitet zu haben. Der Schauspieler, der mit seiner Partnerin Eva Mendes (52) zwei Kinder hat, zeigte sich seinem Onkel gegenüber dankbar für die prägende Erfahrung. Diese frühe Begegnung mit der Welt des Entertainments durch den Elvis-Imitator habe sein Leben verändert und ihm das Konzept der Schauspielerei nahegebracht, erklärte Ryan in der Show.

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Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026

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Getty Images Drew Barrymore bei der 11th Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012