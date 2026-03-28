Zu starke Konkurrenz: "Wer wird Millionär?" macht Pause

Günther Jauch (69) muss am kommenden Montag, dem 30. März, pausieren. Die beliebte Quizshow Wer wird Millionär?, die seit 1999 auf RTL ausgestrahlt wird, entfällt für eine Woche. Stattdessen zeigt der Kölner Sender eine über dreistündige Wiederholung der Sendung "Die große Lachparade – Die lustigsten Momente vor laufender Kamera", in der skurrile und lustige Momente zu sehen sind. Mit dabei sind unter anderem Pannen und witzige Szenen von Promis wie David Beckham (50), Cindy aus Marzahn (54) oder René Marik. Die Show wurde bereits 2024 ausgestrahlt und kommt nun zurück auf die Bildschirme, wie die Abendzeitung berichtet.

Der Grund für die Programmänderung liegt in der starken Konkurrenz aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. In der ARD läuft am Montagabend live das Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ghana. RTL verzichtet deshalb auf seinen montäglichen Quotengaranten. Obwohl "Wer wird Millionär?" in der vergangenen Folge immerhin stolze 14,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erreichte, was 2,89 Millionen Zuschauern entspricht, pausiert der Sender Günthers Sendung.

Lange müssen die Fans der Ratesendung jedoch nicht auf ihren Lieblingsmoderator warten. Bereits am 5. April kehrt Günther mit dem großen Osterspecial zurück auf die Bildschirme. An Ostersonntag und Ostermontag präsentiert er jeweils ein fast vierstündiges Special der Show. Das Besondere: Die meisten Kandidaten wissen zu Beginn noch gar nicht, dass sie auf dem heißen Stuhl landen werden. Von 20:15 Uhr bis Mitternacht bekommen sie unverhofft die Chance, um eine Million Euro zu spielen. Mit dabei sind sogenannte Klugscheißer, die zu Hause auf dem Sofa immer alles wissen, sowie Pechvögel, die es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, bei Günther anzutreten.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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Imago Ilka Bessin, zu Gast im „Kölner Treff“ (WDR), Aufzeichnung vom 24.10.2025.

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RTL Günther Jauch, November 2025