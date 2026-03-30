Heiße Posen: Nicola Peltz verblüfft Fans mit neuem Selfie

Nicola Peltz-Beckham (31) hat ihren Fans auf Instagram ein neues heißes Selfie präsentiert, auf dem sie ihre durchtrainierten Bauchmuskeln in Szene setzt. Die Schauspielerin posierte am Sonntag vor dem Spiegel in einem schwarzen Crop-Top und einer grauen Jogginghose und strich sich dabei die langen dunklen Haare aus dem Gesicht. Das verführerische Foto postete Nicola nur wenige Stunden, nachdem sie mit ihrem Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (27) einen leidenschaftlichen Abend verbracht hatte. Das Paar, das bekanntermaßen seine Zuneigung gerne öffentlich zur Schau stellt, teilte am Samstag einen besonders pikanten Schnappschuss von ihrem Date-Abend, auf dem Brooklyn seiner Frau an die Brust fasste, während diese den Kopf zurückwarf.

Nach dem innigen Moment mit ihrem Mann stieg Nicola mit Freunden in einen Fotoautomaten und teilte weitere lustige Aufnahmen von ihrem Abend in der Stadt. Die 31-Jährige zeigte sich in bester Partylaune und postete zusätzlich ein Bild ihrer "Glückssocken" sowie ihrer langen, trainierten Beine. Erst kürzlich hatte Brooklyn seiner Frau zudem einen liebevollen Zettel hinterlassen, in dem er ihr mitteilte, dass er sich um die Hunde gekümmert habe und sie ihre "Schönheitsruhe" bekommen solle, bevor er ins Fitnessstudio ging.

Während Brooklyn und Nicola ihre Liebe im Netz zelebrierten, spielten sich zeitgleich bei den Beckhams in London emotionale Szenen ab. Brooklyns Bruder Cruz Beckham (21) brach während eines Auftritts mit seiner Band in Tränen aus, als er den Song "Loneliest Boy" performte. Der Sänger kämpfte sichtlich mit seinen Gefühlen, während sein Bandkollege ihm tröstend den Arm um die Schulter legte. Im Publikum verfolgten seine Eltern David (50) und Victoria (51) sowie Bruder Romeo (23) den bewegenden Moment, wobei auch Romeo sich eine Träne aus dem Gesicht wischte. Fans vermuten, dass der Song von Brooklyns zunehmender Entfremdung von seiner Familie handelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltz-beckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham am Valentinstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025