Tiger Woods belasten die Festnahme und emotionale Kämpfe

Tiger Woods (50) sorgt sich nach seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer nicht nur das engste Umfeld des Golfstars. Menschen aus seinem inneren Kreis äußerten sich nun besorgt gegenüber dem Magazin People über die Lage des Golfstars, die als "ernst" beschrieben wird. Tiger habe bislang noch nicht zu sich selbst gesagt: "Du bist 50 Jahre alt und musst dich auch so verhalten", zitierte eine Quelle. Der Sportler wurde am 27. März auf Jupiter Island in Florida festgenommen, nachdem er sich mit seinem Land Rover überschlagen hatte. Bei dem Zweiwagen-Unfall wurde er auf Trunkenheit am Steuer getestet, wobei ein Atemalkoholtest negativ ausfiel – eine Urinprobe verweigerte Tiger jedoch.

Die Quelle erklärte weiter, dass Tiger von Menschen umgeben sei, die durch sein Talent und seinen Ruf Geld verdienten, was ihm nicht dabei helfe, sich der Realität zu stellen. "Wegen seiner Verletzungen und seines Alters ist er frustriert und deprimiert über seinen Gesundheitszustand", hieß es. Tiger wolle bei großen Turnieren wie den Masters spielen, müsse aber realistisch werden. "Sobald er das tut, sollte es ihm besser gehen, denn die Leute mögen Tiger. Er ist ein guter Mensch", so die Quelle. Zudem spiele auch Tigers Beziehung zu Vanessa Trump, der Ex-Frau von Donald Trump Jr. (48), eine Rolle in der aktuellen Situation. "Sie sind ein intensives Paar", erklärte die Quelle. Die beiden gingen im März 2025 mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit.

Besonders belastend sei für Tiger offenbar auch der Verlust seines Vaters Earl Woods, den er fast zwei Jahrzehnte nach dessen Tod immer noch betrauere. "Tiger muss seine Grenzen begreifen und Vorkehrungen für sie treffen", forderte die Quelle. "Seine Seelenruhe ist wegen Golf und seinen Schmerzen außer Kontrolle geraten." Nach seiner Festnahme war der Golfer rund acht Stunden im Martin-County-Gefängnis in Gewahrsam, bevor er wieder entlassen wurde. Tiger wurde neben der Trunkenheit am Steuer auch wegen Sachbeschädigung und der Verweigerung eines gesetzlich vorgeschriebenen Tests angeklagt. Seine Partnerin Vanessa befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Fahrzeug.

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Getty Images Tiger Woods, August 2022

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026

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Getty Images Profigolfer Tiger Woods, Mai 2024