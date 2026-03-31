Zendaya kündigt nach vollem Filmjahr 2026 eine Auszeit an

Zendaya Coleman (29) steht ein Jahr voller Filmstarts bevor, doch danach plant sie eine längere Auszeit. Die Schauspielerin wird 2026 in zahlreichen hochkarätigen Produktionen zu sehen sein, darunter "The Drama", die dritte Staffel von Euphoria, Christopher Nolans (55) "Die Odyssee", "Spider-Man: Brand New Day" sowie "Dune: Part Three". Gegenüber Fandango sprach sie nun offen über ihre Pläne, sich nach diesem ereignisreichen Jahr aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. "Ich hoffe nur, dass die Leute mich nicht leid werden, und ich schätze wirklich jeden, der irgendeinen der Filme unterstützt und meine Karriere in irgendeiner Weise unterstützt. Ich bin zutiefst dankbar", erklärte die 29-Jährige.

Den Auftakt macht "The Drama", der ab dem 3. April in den Kinos läuft. In dem Film von Regisseur und Drehbuchautor Kristoffer Borgli verkörpert Zendaya Emma Harwood, eine Buchhändlerin, die mit Charlie Thompson, gespielt von Robert Pattinson (39), verlobt ist. Nur wenige Tage vor ihrer Hochzeit gerät die Beziehung des Paares ins Wanken, als einer von beiden verstörende Wahrheiten über den anderen entdeckt. Am 12. April folgt dann die Premiere der dritten und finalen Staffel von "Euphoria" bei HBO, in der sie erneut in ihre Rolle als Rue schlüpft. Im Juli steht dann Christopher Nolans "Die Odyssee" an, in dem sie an der Seite von Tom Holland (29) zu sehen sein wird. Mit ihm wird sie auch Ende Juli in "Spider-Man: Brand New Day" auf der Leinwand stehen. Im Dezember schließlich kommt "Dune: Part Three" in die Kinos.

Nach diesem vollen Jahr will sich Zendaya jedoch eine Pause gönnen. "(...) Ich sage euch was – ich werde für eine Weile verschwinden. Ich muss mich einfach für eine kleine Weile verstecken", kündigte sie im Interview mit Fandango an. Zendaya und Tom sind seit einigen Jahren ein Paar, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man" kennengelernt hatten. Die Beziehung der beiden wurde lange Zeit privat gehalten, bevor sie schließlich öffentlich wurde. Mit Tom wird sie in diesem Jahr gleich in zwei großen Produktionen gemeinsam vor der Kamera stehen, was ihren Fans besonders viel Freude bereiten dürfte.

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Getty Images Bei den Essence Black Women In Hollywood Awards: Zendaya in einem weißen One-Shoulder-Kleid mit floralen Details

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Getty Images Bei der Premiere von A24s "The Drama" im DGA Theater: Zendaya und Robert Pattinson

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler