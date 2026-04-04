Bruch nach Treppensturz: Samira Yavuz in Sorge um ihre Mama

Samira Yavuz (32) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" ein ausführliches Update zum Gesundheitszustand ihrer Mutter Inge gegeben. Die Reality-TV-Darstellerin berichtete, dass es ihrer Mama nach dem schweren Sturz und der anschließenden Operation psychisch zunehmend schlechter geht. Seit dem Krankenhausaufenthalt habe ihre Mutter die Wohnung nicht mehr verlassen können und leide unter der Isolation. "Ey, die sitzt da zu Hause, die hat halt nicht so richtig Ansprache, weil alle arbeiten, jeder ein Leben hat, jeder was macht. Sie ist aber zu Hause alleine, da fällt ihr die Decke auf den Kopf", erklärte Samira im Podcast und malt sich das Schlimmste aus: "Wenn dann da irgendwie doch tatsächlich was passiert, also das verzeihen wir uns doch alle nicht mehr. Ich meine, im schlimmsten Fall wäre das Bein weg oder so."

Denn besonders besorgniserregend ist für Samira auch der körperliche Zustand ihrer Mutter: "Jetzt ist halt aufgefallen, dass der operierte Fuß zum einen anschwillt, was ja irgendwie logisch ist, wenn sie doch mal bisschen länger auf den Beinen ist. Aber das sah auch farblich nicht okay aus, das war so bläulich, rötlich." Glücklicherweise gaben sowohl eine Physiotherapeutin als auch eine Ärztin nach einer Untersuchung Entwarnung: Die Blutwerte seien in Ordnung. Die Heilung eines Oberschenkelhalsbruchs dauert laut Samira acht bis zwölf Wochen – nicht einmal die Hälfte dieser Zeit sei bisher vergangen.

Aufgrund der schwierigen Situation erwog Samira, ihre Mutter samt deren Katze zu sich zu holen. Auch ein vorübergehender Wohnungstausch mit Samiras Ex Serkan Yavuz (33) wurde diskutiert, daraus wurde jedoch nichts. In ihrem Podcast erzählte Samira nun: "Ich habe an ihrer Stimmung schon gemerkt, dass sie immer wieder so Downer hat, aber ich muss sagen, sie ist eine sehr, sehr starke Person und überhaupt nicht weinerlich." Zwar belaste sie das Ganze, aber Samiras Mama "lasse das nicht so raushängen". Abschließend betonte sie: "Sie sagt dann schon auch, dass es jetzt gerade etwas knackig ist für sie, aber sie lässt das nicht so raushängen."

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / samirayasminleila Inge, Mutter von Samira Yavuz

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024