Nach Drama: Laura Maria Rypa hat "zurück zu Gott" gefunden

Laura Maria Rypa (30) hat sich jetzt zu ihrer spirituellen Entwicklung geäußert und erklärt, warum sie in letzter Zeit so viele christliche Inhalte auf ihrem Instagram-Kanal teilt. In ihrer Story beantwortete die Influencerin die Frage eines Fans nach den religiösen Posts und schrieb, sie habe ihren Weg zurück zu Gott gefunden, den sie lange Zeit vernachlässigt habe. "Gerade in letzter Zeit habe ich gemerkt, wie sehr ich ihn eigentlich brauche, nicht nur in schweren Momenten, sondern generell im Leben", erklärte Laura auf Instagram. Die 30-Jährige teilte außerdem mit, dass ein intensives Gespräch mit einer Person ihr dabei geholfen habe, wieder näher zu diesem Teil von sich selbst zu finden.

Die Social-Media-Bekanntheit verriet weiter, dass sie wieder angefangen habe zu beten und in der Bibel zu lesen. "Es fühlt sich einfach richtig an", schrieb Laura in ihrer Instagram-Story. Dabei ist der Influencerin wichtig, dass sie ihren Glauben nicht länger verstecken möchte, auch wenn viele Menschen ihren Glauben lieber für sich behalten würden, weil sie Angst vor Kritik oder Verurteilung haben. "Aber mir ist das egal", stellte sie klar und betonte, dass jeder Mensch an das glauben dürfe, was er möchte, und seinen Glauben so leben könne, wie es sich für ihn richtig anfühle.

In den vergangenen Wochen erlebte Laura schwierige Zeiten, nachdem die Trennung von Pietro Lombardi (33) öffentlich wurde und es zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden kam. Die zweifache Mutter hatte sich kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram zu Wort gemeldet und klargestellt, dass nicht sie dem Sänger entfolgt sei, sondern dass er sie blockiert habe. Für Laura scheint ihr wiedergefundener Glaube nun eine wichtige Stütze zu sein, die ihr in dieser herausfordernden Phase hilft. "Für mich persönlich ist es einfach etwas Schönes und Echtes, das ich nicht mehr verstecken möchte", erklärte die Influencerin ihren Followern.

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Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025