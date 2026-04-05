Epstein-Skandal: Sarah Ferguson flieht weiter vor der Presse

Seit Monaten scheint Sarah Ferguson (66) wie vom Erdboden verschluckt – nun zeichnen Aussagen aus ihrem Umfeld ein düsteres Bild. Die ehemalige Herzogin von York, die zuletzt im Dezember bei der Taufe ihrer Enkelin Athena in London offiziell gesehen wurde, soll sich seit dem wieder aufflammenden Epstein-Skandal auf einer geheimen Sofahopping-Weltreise befinden. Laut einem Bericht der Daily Mail zieht Fergie von Luxusvilla zu Luxusvilla wohlhabender Freunde, meidet die Öffentlichkeit konsequent und zeigt sich nur noch per FaceTime. Freunde beschreiben ihr Erscheinungsbild in diesen Videotelefonaten als "zerzaust" und auffallend mitgenommen.

Fergie scheint derzeit wie eine Getriebene im Verborgenen zu leben. Eine Vertraute schildert, sie benutze drei verschiedene Wegwerf-Handys und wechsle ständig zwischen ihnen, weil sie fürchte, überwacht oder geortet zu werden. "Sie ist überzeugt, dass viele Menschen ihr schaden wollen", heißt es. Stationen ihrer heimlichen Tour sollen unter anderem Devon, Dubai, Österreich und die Schweiz gewesen sein. Zeitweise habe sie sogar in einem schlossähnlichen Anwesen gewohnt – angeblich unter dem Schutz eines italienischen Grafen. Von einem normalen Familienalltag ist sie dabei weit entfernt: Zu ihren Töchtern Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) soll es laut Insidern derzeit kaum persönlichen Kontakt geben. Beide wurden bei Society-Events in den Cotswolds ohne ihre Mutter gesichtet.

Auch das enge Band zu ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (66) scheint unter dem Druck des Skandals zu leiden. Die beiden wohnten über Jahre gemeinsam in der Royal Lodge in Windsor und Fergie sprach gern davon, sie seien "das glücklichste geschiedene Paar der Welt". Inzwischen heißt es aus ihrem Umfeld jedoch, sie stünden zwar noch in Kontakt, würden aber "nicht mehr viel miteinander reden" und sich eher aus dem Weg gehen. Während Andrew sich mit eigenen Ermittlungen der Polizei rund um seine Zeit als britischer Sondergesandter auseinandersetzen muss, sucht Fergie offenbar Zuflucht bei alten Freunden aus Adels- und Promikreisen – darunter Jetset-Bekannte wie Naomi Campbell (55), Demi Moore (63), Robbie Williams (52) oder Elton John (79). Ein Insider ist sich dennoch sicher: Fergie plane irgendwann ein Comeback ins Rampenlicht und habe Freunden bereits angekündigt: "Ich komme bald zurück."

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Imago Ex-Herzogin Sarah Ferguson bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney am 7. November 2024

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Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

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Imago Sarah Ferguson in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto aus den Epstein-Ermittlungsakten