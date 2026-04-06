Emily Seebohms verzweifelter Appell wegen Schlafproblemen

Emily Seebohm (33) hat sich auf TikTok mit einem verzweifelten Appell an andere Mütter gewandt und um Rat gebeten. Die 33-jährige frühere Olympionikin berichtete in einem emotionalen Video, dass ihr zweieinhalbjähriger Sohn Sampson massive Schlafprobleme entwickelt hat. "Ich hatte nie Probleme mit Sampsons Schlaf. Er war immer ein großartiger Schläfer. Aber in letzter Zeit hat er beschlossen, kein großartiger Schläfer mehr zu sein", erklärte die Schwimmerin sichtlich erschöpft. Der kleine Junge, den sie mit ihrem Ex-Partner Ryan Gallagher hat, kommt selten vor 21 Uhr zur Ruhe und verweigert auch sein Nickerchen am Tag komplett. "Ich brauche wirklich etwas Zeit für mich", gestand Emily und fügte hinzu: "Ich habe wirklich zu kämpfen, und ich werde buchstäblich einen mentalen Zusammenbruch haben."

Die Sportlerin schilderte weiter, dass Sampson nur noch einschlafen kann, wenn sie bei ihm ist oder neben ihm liegt. Nach dem emotionalen Video, das sie vor zwei Wochen postete, erhielt Emily zahlreiche Ratschläge von ihren Followern. "Er könnte übermüdet sein", vermutete ein Vater in den Kommentaren. Andere schlugen vor, das Nickerchen komplett zu streichen und die Schlafenszeit auf 18 Uhr oder früher vorzuverlegen. Mehrere Nutzer brachten auch die Co-Parenting-Situation mit Ryan ins Spiel und fragten, ob das Pendeln zwischen den Elternteilen möglicherweise Sampsons Schlafverhalten beeinflusst. "Ich will mich nicht in deine persönlichen Angelegenheiten einmischen, aber könnte es damit zusammenhängen, dass er hin und her geht? Vielleicht vermisst er dich einfach und will nicht ohne dich schlafen", schrieb ein Follower.

Die Schlafprobleme sind nicht die einzige Herausforderung, mit der Emily in letzter Zeit konfrontiert wurde. Vor Kurzem sorgte ein Weihnachtsfoto für Diskussionen, auf dem Sampson auf dem Schoß von Emilys neuem Partner Brandon Caust sitzt. Ein Troll kommentierte auf Instagram, dies sei "respektlos gegenüber dem Vater deines Sohnes" und forderte, der Junge hätte auf Emilys Schoß sitzen sollen. Die Realitystar-Teilnehmerin konterte prompt: "Danke für das Feedback, aber mein Sohn hat selbst entschieden, wo er sitzen wollte. Es geht um niemanden außer um ihn." Ryan, mit dem Emily im März 2023 noch verlobt war, trennte sich im November 2025. Nur wenige Wochen später machte Emily ihre Beziehung mit Brandon, einem Indoor-Cricketspieler, den sie bei "The Challenge Australia" kennengelernt hatte, öffentlich.

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Getty Images Emily Seebohm bei den 62. TV Week Logie Awards in der Gold Coast, 19. Juni 2022

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Getty Images Emily Seebohm 2021 in Japan

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Instagram / emcbomb Brandon Caust und Emily Seebohm